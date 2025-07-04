У Польщі посилюють покарання для водіїв — Finance.ua

У Польщі посилюють покарання для водіїв Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

У Польщі посилюють покарання для водіїв

Уряд Польщі ухвалив проєкт змін до законодавства, спрямований на посилення відповідальності за грубі порушення правил дорожнього руху.

Про це пише in Poland.

«Нові правила стосуються незаконних перегонів, дрифту, небезпечних трюків на мотоциклах і перешкоджання дорожньому руху під час несанкціонованих зібрань», — сказано в повідомленні.

Згідно з проєктом, підготовленим Міністерством юстиції, незаконними перегонами вважатиметься змагання між двома або більше водіями, які прагнуть якомога швидше проїхати певну ділянку дороги з порушенням ПДР. Аналогічно, дрифт, тобто навмисний занос автомобіля чи мотоцикла на публічному заході без дозволу, визнається небезпечним правопорушенням. До кола ризикованої поведінки віднесено і трюки на мотоциклах, як-от їзда на задньому колесі.

За участь в незаконних перегонах чи свідоме створення загрози іншим учасникам дорожнього руху передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 місяців до 5 років. Якщо ж такі дії призведуть до загибелі людини або тяжких травм, строк ув’язнення сягатиме до 10 років. Уряд також посилює відповідальність за грубе перевищення швидкості — понад 210 км/год на автобані або 180 км/год на швидкісній дорозі — якщо це супроводжується загрозою для інших.

Окрему увагу законопроєкт приділяє рецидивістам. Для тих, хто неодноразово порушував заборону на керування транспортом, може бути запроваджена довічна заборона. Крім того, суди отримають можливість конфісковувати транспортні засоби не лише у п’яних водіїв, а й у тих, хто грубо порушив правила або керував без прав. Мінімальний штраф за ігнорування заборони зросте до 10 000 злотих.

Очікується, що більшість змін набудуть чинності через 30 днів після офіційного опублікування закону. Уряд наголошує: мета нових положень — різко скоротити кількість небезпечних інцидентів на дорогах і підвищити рівень безпеки як для водіїв, так і для пішоходів.

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