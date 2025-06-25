Де у світі діють українські водійські права, а де ні (інфографіка) — Finance.ua
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Де у світі діють українські водійські права, а де ні (інфографіка)

Технології&Авто
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Де у світі діють українські водійські права, а де ні (інфографіка)
Де у світі діють українські водійські права, а де ні (інфографіка)
Як повідомляють в МВС, українське водійське посвідчення визнають у понад 70 країнах світу.
Сюди входять всі країни ЄС, які підписали Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року.
Але є країни, для в’їзду в які потрібно міжнародне посвідчення водія, яке можна отримати в сервісних центрах МВС України.
Де у світі діють українські водійські права, а де ні (інфографіка)
Ще наше водійське посвідчення не діє в КНДР, Еритреї та Сомалі
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Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС.
Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.
Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:
  • пред’явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;
  • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • фотокартка розміром 3,5×4,5 см на матовому папері;
  • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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