Де у світі діють українські водійські права, а де ні (інфографіка) — Finance.ua

Де у світі діють українські водійські права, а де ні (інфографіка)
Як повідомляють в МВС, українське водійське посвідчення визнають у понад 70 країнах світу.
Сюди входять всі країни ЄС, які підписали Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року.
Але є країни, для в’їзду в які потрібно міжнародне посвідчення водія, яке можна отримати в сервісних центрах МВС України.
Ще наше водійське посвідчення не діє в КНДР, Еритреї та Сомалі
Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС.
Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.
Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:
- пред’явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;
- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- фотокартка розміром 3,5×4,5 см на матовому папері;
- платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
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