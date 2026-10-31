Нові правила бронювання: підстави для відмови та умови бронювання понад 50% працівників

Кабмін змінив правила бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Документ передбачає внесення змін до чинного законодавства, утворення нового дорадчого органу при уряді, а також перегляд та перевірку статусів критично важливих підприємств.

Що в новій постанові Кабміну та які квоти будуть за новими правилами, пише РБК-Україна

Перегляд та перевірка критеріїв

Уряд доручив центральним органам виконавчої влади, іншим держорганам, а також обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям (військовим адміністраціям) у десятиденний строк із дня набрання чинності постановою забезпечити:

Перегляд та узгодження галузевих і регіональних критеріїв визначення підприємств, установ та організацій критично важливими.

Аналіз відповідності: за результатами перегляду критеріїв провести перевірку підприємств, які раніше отримали статус критично важливих.

Скасування рішень: у разі виключення критерію, на підставі якого підприємство визнали важливим для галузі чи громади, відповідне рішення про його критичність підлягає скасуванню.

Строки

Рішення Міноборони про збільшення обсягів бронювання (до 8 грудня 2025 року): прийняті до 8 грудня 2025 року рішення залишаються чинними протягом усього строку дії статусу критичності підприємства, але не довше ніж до 8 грудня 2026 року.

Рішення Міноборони про збільшення обсягів (після 8 грудня 2025 року): рішення, прийняті після цієї дати, залишаються чинними протягом строку дії статусу критичності підприємства, але не довше строку, визначеного у самому рішенні МО.

Бронювання понад 50% працівників

Уряд деталізував процедуру погодження збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників понад стандартну 50-відсоткову квоту, а також визначив підстави, за яких підприємству можуть відмовити у розгляді таких пропозицій.

Як відбувається погодження збільшення квоти (понад 50%):

Подання пропозицій: Декларована кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за рішенням державного органу, який визнав підприємство, установу чи організацію критично важливою.

Роль Координаційного центру: Відповідний держорган подає до Координаційного центру обґрунтовані пропозиції щодо збільшення квоти.

Прийняття рішення: Остаточне рішення ухвалюється держорганом з урахуванням отриманих рекомендацій та пропозицій Координаційного центру.

Підстави для відмови в розгляді заявок:

Координаційний центр має право відмовити в розгляді пропозицій щодо збільшення обсягів бронювання у разі виявлення порушень з боку керівництва підприємства.

Підставою для відмови є:

Встановлення фактів систематичного порушення керівником критично важливої установи вимог законодавства у сфері організації та ведення військового обліку.

Критерій систематичності: наявність протягом останніх 12 місяців двох і більше документально підтверджених фактів таких порушень та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за їх вчинення.

Бронювання для міжнародних проєктів

Уряд визначив нові вимоги до бронювання військовозобов’язаних працівників у представництвах донорських установ та серед виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги.

Основні ліміти та правила:

Базова квота та обмеження: Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню в таких організаціях, повинна становити не більше 50% від кількості працівників, безпосередньо залучених до виконання завдань одного проєкту, але не перевищувати 7 осіб.

Виняток для збільшення кількості заброньованих (понад 7 осіб): за рішенням держсекретаря Кабміну ліміт у 7 осіб може бути перевищений.

Умови для перевищення ліміту:

Перевищення дозволяється тільки у разі, якщо до безпосереднього виконання завдань одного проєкту залучено понад 7 військовозобов’язаних осіб.

Кількість заброньованих у будь-якому разі має залишатися в межах 50% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників проєкту.

Рішення ухвалюється на підставі обґрунтованого звернення представництва донорської установи чи виконавця проєкту (визначеного критично важливим) та з урахуванням рекомендацій і пропозицій Координаційного центру.

Ліміт 95% для ОПК та енергетики

Кабмін встановив граничний рівень бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового (ОПК) та паливно-енергетичного комплексів (ПЕК), а також деталізував процедуру погодження бронювання понад визначену норму.

Основний ліміт — не більше 95%:

Кількість військовозобов’язаних працівників, які підлягають бронюванню, повинна становити не більше 95 відсотків від їхньої загальної кількості, зазначеної у рішенні Міноборони або Міненерго.

Це правило поширюється на:

Критично важливі установи у сфері ОПК (визначені Міноборони);

Критично важливі установи ПЕК та їх підрядні організації;

Вітчизняних виробників трансформаторного обладнання для енергетичної сфери, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення або поставку обладнання, надають послуги та проводять інженерно-технічні заходи для безперебійного функціонування об’єднаної енергосистеми та газотранспортної системи України (визначені Міненерго).

Обов’язкова умова для виробничого персоналу:

Зменшення граничного обсягу до 95% ухвалено з урахуванням того, що обов’язковому бронюванню підлягають усі військовозобов’язані працівники, які безпосередньо залучені до виробничих процесів критично важливих установ.

Як за забронювати понад 95% працівників:

Заявка та узгодження: Кількість заброньованих може становити понад 95% за рішенням Міноборони або Міненерго.

Процедура: Обґрунтовані пропозиції щодо збільшення обсягів подаються відповідним міністерством (Міноборони або Міненерго) до Координаційного центру. Рішення ухвалюється з урахуванням узгоджених рекомендацій та пропозицій Центру.