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Нові правила бронювання: підстави для відмови та умови бронювання понад 50% працівників

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Нові правила бронювання: підстави для відмови та умови бронювання понад 50% працівників
Нові правила бронювання: підстави для відмови та умови бронювання понад 50% працівників
Кабмін змінив правила бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Документ передбачає внесення змін до чинного законодавства, утворення нового дорадчого органу при уряді, а також перегляд та перевірку статусів критично важливих підприємств.
Що в новій постанові Кабміну та які квоти будуть за новими правилами, пише РБК-Україна.

Перегляд та перевірка критеріїв

Уряд доручив центральним органам виконавчої влади, іншим держорганам, а також обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям (військовим адміністраціям) у десятиденний строк із дня набрання чинності постановою забезпечити:
  • Перегляд та узгодження галузевих і регіональних критеріїв визначення підприємств, установ та організацій критично важливими.
  • Аналіз відповідності: за результатами перегляду критеріїв провести перевірку підприємств, які раніше отримали статус критично важливих.
  • Скасування рішень: у разі виключення критерію, на підставі якого підприємство визнали важливим для галузі чи громади, відповідне рішення про його критичність підлягає скасуванню.
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Строки

Рішення Міноборони про збільшення обсягів бронювання (до 8 грудня 2025 року): прийняті до 8 грудня 2025 року рішення залишаються чинними протягом усього строку дії статусу критичності підприємства, але не довше ніж до 8 грудня 2026 року.
Рішення Міноборони про збільшення обсягів (після 8 грудня 2025 року): рішення, прийняті після цієї дати, залишаються чинними протягом строку дії статусу критичності підприємства, але не довше строку, визначеного у самому рішенні МО.

Бронювання понад 50% працівників

Уряд деталізував процедуру погодження збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників понад стандартну 50-відсоткову квоту, а також визначив підстави, за яких підприємству можуть відмовити у розгляді таких пропозицій.
Як відбувається погодження збільшення квоти (понад 50%):
Подання пропозицій: Декларована кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за рішенням державного органу, який визнав підприємство, установу чи організацію критично важливою.
Роль Координаційного центру: Відповідний держорган подає до Координаційного центру обґрунтовані пропозиції щодо збільшення квоти.
Прийняття рішення: Остаточне рішення ухвалюється держорганом з урахуванням отриманих рекомендацій та пропозицій Координаційного центру.
Підстави для відмови в розгляді заявок:
Координаційний центр має право відмовити в розгляді пропозицій щодо збільшення обсягів бронювання у разі виявлення порушень з боку керівництва підприємства.
Підставою для відмови є:
  • Встановлення фактів систематичного порушення керівником критично важливої установи вимог законодавства у сфері організації та ведення військового обліку.
  • Критерій систематичності: наявність протягом останніх 12 місяців двох і більше документально підтверджених фактів таких порушень та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за їх вчинення.

Бронювання для міжнародних проєктів

Уряд визначив нові вимоги до бронювання військовозобов’язаних працівників у представництвах донорських установ та серед виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги.
Основні ліміти та правила:
Базова квота та обмеження: Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню в таких організаціях, повинна становити не більше 50% від кількості працівників, безпосередньо залучених до виконання завдань одного проєкту, але не перевищувати 7 осіб.
Виняток для збільшення кількості заброньованих (понад 7 осіб): за рішенням держсекретаря Кабміну ліміт у 7 осіб може бути перевищений.
Умови для перевищення ліміту:
  • Перевищення дозволяється тільки у разі, якщо до безпосереднього виконання завдань одного проєкту залучено понад 7 військовозобов’язаних осіб.
  • Кількість заброньованих у будь-якому разі має залишатися в межах 50% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників проєкту.
  • Рішення ухвалюється на підставі обґрунтованого звернення представництва донорської установи чи виконавця проєкту (визначеного критично важливим) та з урахуванням рекомендацій і пропозицій Координаційного центру.

Ліміт 95% для ОПК та енергетики

Кабмін встановив граничний рівень бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового (ОПК) та паливно-енергетичного комплексів (ПЕК), а також деталізував процедуру погодження бронювання понад визначену норму.
Основний ліміт — не більше 95%:
Кількість військовозобов’язаних працівників, які підлягають бронюванню, повинна становити не більше 95 відсотків від їхньої загальної кількості, зазначеної у рішенні Міноборони або Міненерго.
Це правило поширюється на:
  • Критично важливі установи у сфері ОПК (визначені Міноборони);
  • Критично важливі установи ПЕК та їх підрядні організації;
  • Вітчизняних виробників трансформаторного обладнання для енергетичної сфери, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення або поставку обладнання, надають послуги та проводять інженерно-технічні заходи для безперебійного функціонування об’єднаної енергосистеми та газотранспортної системи України (визначені Міненерго).
Обов’язкова умова для виробничого персоналу:
Зменшення граничного обсягу до 95% ухвалено з урахуванням того, що обов’язковому бронюванню підлягають усі військовозобов’язані працівники, які безпосередньо залучені до виробничих процесів критично важливих установ.
Як за забронювати понад 95% працівників:
  • Заявка та узгодження: Кількість заброньованих може становити понад 95% за рішенням Міноборони або Міненерго.
  • Процедура: Обґрунтовані пропозиції щодо збільшення обсягів подаються відповідним міністерством (Міноборони або Міненерго) до Координаційного центру. Рішення ухвалюється з урахуванням узгоджених рекомендацій та пропозицій Центру.
Раніше ми писали, що Кабмін оприлюднив нові правила бронювання працівників.
За матеріалами:
Finance.ua
БронюванняБізнесКабмін
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