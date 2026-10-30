Вакансій меншає, зарплати зростають: що відбувається з роботою на прифронтових територіях

У виробництві та робітничих спеціальностях кількість відгуків зменшилася у кілька разів

Пропозиція роботи у прифронтових регіонах змінюється нерівномірно: поряд зі скороченням вакансій у частині сфер є категорії, де роботодавці, навпаки, нарощують найм.

Про це свідчать результати дослідження OLX Робота

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Як змінилася активність кандидатів

Попри загальне скорочення кількості відгуків у частині сфер, у прифронтових регіонах є категорії, де активність кандидатів за рік зросла. Зокрема на Харківщині: у роздрібній торгівлі відгуків стало на 20% більше, а в будівництві — на 17%. На Миколаївщині активність кандидатів у будівництві також зросла — на 14%.

Водночас в інших сферах динаміка була стриманішою. Зокрема, у логістиці на Запоріжжі та Сумщині кількість відгуків залишалася відносно на рівні минулого року — зниження становило близько 3% та 5% відповідно.

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Найпомітніше скорочення активності кандидатів спостерігалося на Херсонщині. У виробництві та робітничих спеціальностях кількість відгуків зменшилася у кілька разів, у логістиці та роздрібній торгівлі — більш ніж удвічі. В окремих сферах інших регіонів також бачимо суттєве зниження: зокрема, у роздрібній торгівлі на Миколаївщині та Запоріжжі кількість відгуків скоротилася майже вдвічі.

У яких сферах побільшало вакансій

Попри загальне скорочення кількості вакансій у частині прифронтових регіонів, є сфери, де роботодавці у 2026 році розміщують більше оголошень, ніж рік тому.

Найпомітніше зростання серед проаналізованих категорій спостерігається у логістиці на Херсонщині — кількість вакансій збільшилася на 28%. На Харківщині пропозиція у сфері логістики зросла приблизно на 5%, а на Миколаївщині на стільки ж — у будівництві.

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Є й сегменти, де ринок фактично втримав минулорічний рівень. Зокрема, у роздрібній торгівлі на Херсонщині кількість вакансій майже не змінилася, а у сфері HoReCa на Миколаївщині зниження було мінімальним — близько 1%.

Водночас у більшості основних сфер за кількістю вакансій пропозиція роботи за рік скоротилася. Найбільш відчутно це у виробництві на Херсонщині та Сумщині, а також у HoReCa й роздрібній торгівлі на Запоріжжі. На Харківщині скорочення було значно стриманішим і в більшості ключових сфер залишалося в межах помірних значень. Така динаміка може частково відображати наслідки ударів по виробничих потужностях і бізнес-інфраструктурі цих регіонів.

Як змінилися зарплати у прифронтових областях

У більшості ключових галузей медіанні зарплати продовжують зростати. Найпомітніша позитивна динаміка спостерігається у сферах, де роботодавцям потрібні працівники з практичними навичками.

Так, на Харківщині виробництво та робітничі спеціальності додали 22% до медіанної зарплати — до 27 500 грн. У роздрібній торгівлі зростання становило 17% — до 20 500 грн, у логістиці — 11% — до 30 500 грн.

Логістика стала головним драйвером зростання зарплат на Сумщині: медіанна зарплата у цій сфері збільшилася на 22% і становить 27 500 грн. У будівництві приріст склав 15% — до 28 750 грн, у виробництві — 5% — до 22 000 грн. Водночас у HoReCa зарплата за рік практично не змінилася і залишилася на рівні 15 500 грн.

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На Миколаївщині найбільше зросла медіанна зарплата за рік у виробництві: на 14% до 22 815 грн. У логістиці вона піднялася на 13% — до 26 550 грн, у роздрібній торгівлі на 9% — до 19 700 грн. У будівництві показник залишився майже без змін — близько 29 900 грн.

Найбільш відчутний приріст у Запорізькій області також зафіксовано у логістиці. За рік медіанна зарплата в цій сфері зросла на 20% і становить 30 000 грн. У роздрібній торгівлі зарплати збільшилися на 11% — до 20 000 грн, у виробництві на 8% — до 26 000 грн. У будівництві та HoReCa динаміка була значно стриманішою — близько 2−3%.