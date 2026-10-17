Кадрова криза: кого шукають роботодавці та які зарплати пропонують

В умовах гострої нестачі кадрів на українському ринку праці склалася ситуація, коли роботодавці дедалі частіше шукають працівників, а не навпаки. Найбільший попит мають кваліфіковані робітники, фахівці виробництва, будівництва, транспорту, логістики та енергетики. У деяких професіях зарплати сягають 160 тис. грн на місяць.

Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Кого найчастіше шукають роботодавці

Наразі на ринку праці є велика кількість вакансій у найрізноманітніших сферах. На початку жовтня на Єдиному порталі вакансій було розміщено близько 225 тис. актуальних пропозицій роботи.

Як зазначає директорка Служби зайнятості, найбільші шанси знайти роботу сьогодні мають кандидати, чиї навички відповідають реальним потребам економіки і хто готовий вчитися.

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«Особливо затребувані робітничі професії, фахівці з виробництва, будівництва, транспорту, логістики, енергетики — усі, хто працює на відбудову та розвиток країни. Також зараз вирішальними є гнучкість, мобільність, цифрові навички, готовність до перенавчання та вміння адаптуватися», — пояснює Юлія Жовтяк.

Найбільше вакансій сьогодні пропонують:

у сфері торгівлі — близько 35 тис. вакансій, або 16% від загальної кількості;

у промисловості — 20 тис. вакансій;

у транспортній галузі — 17 тис. вакансій;

у медицині, фінансах та аудиті — по 10 тис. вакансій.

У торгівлі та сфері послуг найчастіше шукають продавців, кухарів, адміністраторів та пекарів.

Серед кваліфікованих робітників затребувані водії, слюсарі, комплектувальники, електрики, швачки та електромонтери.

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Також є вакансії для бухгалтерів, інженерів, лікарів, механіків, експедиторів, учителів, медичних сестер і технологів.

Працівників без спеціальної кваліфікації наймають на посади вантажників, прибиральників, комірників і підсобних робітників.

Кому платять найбільше

За словами Жовтяк, найбільше підприємствам бракує саме кваліфікованих кадрів. Тому для працівників із потрібними навичками роботодавці готові пропонувати найвищі зарплати.

Зокрема, у найбільш затребуваних професіях зарплати можуть сягати таких сум:

інженери — до 160 тис. грн;

водії — до 85 тис. грн;

трактористи — до 80 тис. грн;

механіки — до 65 тис. грн;

електрики — до 60 тис. грн.

Також зазначається, що у сфері нерухомості зарплати становлять близько 43 тис. грн, в управлінні персоналом — 42 тис. грн, а у зв’язку та IT — приблизно 35 тис. грн.

Окремо Жовтяк відзначила, що ринок праці стає інклюзивнішим для людей, які раніше могли стикатися з додатковими перешкодами під час працевлаштування.

Йдеться про ветеранів і ветеранок, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та громадян старшого віку. Для них держава спільно з бізнесом створює додаткові програми підтримки та адаптує робочі місця.