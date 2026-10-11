5 головних трендів на ринку праці

Ринок праці продовжує змінюватися під впливом нових технологій та підходів до організації роботи. Серед основних трендів фахівці називають активне використання ШІ, практичне навчання, популяризацію дистанційної роботи, фокус на soft skills та тяжіння до мікропауз у роботі.

Про це розповіли у Державній службі зайнятості.

Що стає модним на ринку праці

Більше практики, менше теорії

Сучасний працівник має постійно навчатися, щоб залишатися конкурентоспроможним на ринку праці. Водночас підходи до освіти змінюються.

Замість великого обсягу теорії акцент дедалі більше зміщується на практичні знання та навички, які можна безпосередньо застосовувати в роботі.

Мода на ШІ

Фахівці зазначають, 2026 рік можна назвати переломним у поширенні штучного інтелекту. Його все частіше застосовують у роботі та делегують виконання рутинних задач.

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Водночас багатьох турбує, що ШІ зможе забрати їхню роботу. За словами експертки, найближчим часом цього не станеться. Проте найбільшу цінність на ринку праці становлять фахівці, які використовують ШІ для прискорення роботи та водночас мають сильну професійну експертизу.

Робота не лише з офісу

Віддалений та гібридний формати роботи стають все популярнішими у світі. Завдяки цьому працівник може виконувати свої обов’язки з іншого міста, регіону чи навіть країни.

Soft skills стають важливішими

Роботодавці дедалі більше уваги приділяють навичкам, які складно замінити технологіями. Йдеться, зокрема, про емоційний інтелект, критичне мислення та здатність швидко адаптуватися до змін.

Мікропаузи для продуктивності

У багатьох компаніях вже запроваджено короткі, але часті перерви протягом робочого дня.

Під час таких мікропауз людина повністю відволікається від робочих завдань, щоб дати мозку можливість перепочити. Це допомогає підтримувати концентрацію та продуктивність працівників.