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Автомобільний сектор: робота без прибутку та зарплатний розрив

Особисті фінанси
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Працівники автомобільної галузі
Працівники автомобільної галузі
В автомобільній галузі склалася непроста ситуація: роботодавці намагаються втримати команди, але не завжди можуть запропонувати працівникам бажаний рівень оплати. У результаті бізнес і фахівці мають різні очікування щодо зарплат.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Grc.ua.
Усі опитані автомобільні компанії продовжують працювати в повному обсязі та підтримують операційні й сервісні процеси. Водночас жодне підприємство не повідомило про зростання доходів.
Це позначається і на кадровій політиці. Усі компанії наймають працівників лише на заміну тим, хто звільнився, а протягом 2025 року оновили не більше 10% своїх команд. Тобто бізнес зосереджений на збереженні наявного штату, а не на його розширенні.
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Ще одна проблема — різниця між зарплатними очікуваннями кандидатів і можливостями роботодавців. Усі опитані компанії назвали її перешкодою для найму. При цьому 67% працівників не готові знижувати свої фінансові вимоги навіть за високої конкуренції на ринку праці.

Працівники шукають кращу оплату

Попри те, що всі опитані роботодавці підвищили зарплати на 11−20%, відчули реальне зростання доходів лише 4 з 9 працівників. Тому незадоволеність оплатою залишається однією з головних причин пошуку нової роботи.
За даними дослідження, 78% фахівців автомобільної галузі вже шукають або планують найближчим часом шукати інше місце роботи. Шестеро з десяти працівників зазначають, що поки не можуть знайти вакансію з гідною оплатою.
Створено за допомогою ШІ. Дані Grc.ua
Створено за допомогою ШІ. Дані Grc.ua
Генеральна директорка Grc.ua Марина Маковій зазначає, що автомобільний сектор демонструє стійкість у складних економічних умовах, однак проблема зарплатного паритету залишається гострою. За її словами, роботодавці мають обмежені можливості для подальшого підвищення окладів, тоді як працівники не готові поступатися своїми очікуваннями через інфляцію.
Серед можливих шляхів розв’язання проблеми вона називає нефінансову мотивацію, оптимізацію внутрішніх процесів і відкритий діалог із командами.
Раніше ми повідомляли, що схожий зарплатний дисонанс спостерігається у багатьох галузях: роботодавці не можуть платити більше, а кандидати не готові на менші зарплати.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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