Українцям дедалі складніше знайти роботу з гідною оплатою, а роботодавцям — працівників, чиї зарплатні очікування відповідають можливостям компаній. Через це пошук роботи перетворюється на переговори, у яких обидві сторони не готові поступатися: кандидати не хочуть погоджуватися на менші доходи, а бізнесу складно пропонувати більше.

Про це свідчать результати дослідження Grc.ua . За даними опитування, 48,1% шукачів роботи назвали неможливість знайти вакансію з гідною оплатою найпоширенішою проблемою під час працевлаштування. Тобто майже кожен другий кандидат стикається з нестачею пропозицій, які відповідають його фінансовим потребам.

Чому українці не готові погоджуватися на меншу зарплату

Більшість кандидатів не хочуть знижувати свої зарплатні очікування, навіть якщо пошук роботи ускладнюється. Про це заявили 65,9% опитаних.

Для порівняння, у 2024 році таких респондентів було 70%, а у 2023 році — 61,8%.

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Водночас роботодавці також стикаються з труднощами. Однією з головних проблем для компаній залишається невідповідність зарплатних очікувань кандидатів їхнім фінансовим можливостям. На це вказали 40,7% роботодавців. У 2024 році показник становив 42,7%.

Така розбіжність між сумами, які хочуть отримувати працівники, та зарплатами, які може запропонувати бізнес, залишається однією з ключових проблем українського ринку праці.

Ситуацію ускладнюють російські удари по енергетичній і критичній інфраструктурі, а також цивільних об’єктах бізнесу. Втрата виробничих потужностей, руйнування складів і витрати на автономне живлення змушують частину роботодавців оптимізувати штат і скорочувати персонал.

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У результаті виникає складна ситуація: компанії змушені звільняти працівників через брак коштів на їхнє утримання, а люди, які виходять на ринок праці, розраховують на зарплати, які бізнес не завжди може забезпечити.

Як бізнесу та працівникам вийти із зарплатного глухого кута

Генеральна директорка Grc.ua Марина Маковій пояснює ситуацію розривом між реальною вартістю життя та фінансовими можливостями роботодавців.

«Ми спостерігаємо глибокий дисбаланс між реальною вартістю життя та платоспроможністю бізнесу. Українські шукачі роботи більше не готові „дешевшати“, адже інфляційні процеси та побутові навантаження вимагають стабільного доходу. Водночас роботодавці вичерпали ліміти на швидке підвищення окладів», — зазначає вона.

На думку експертки, одним зі способів подолати цю проблему може стати гнучкість з обох сторін. Зокрема, роботодавцям варто розвивати систему нефінансових переваг для працівників, переглядати вимоги до кандидатів і бути готовими інвестувати в навчання молодих фахівців.