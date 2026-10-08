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Де знайти роботу із зарплатою від 120 000 грн: добірка вакансій у різних сферах

Особисті фінанси
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Пошук роботи
Пошук роботи
Вакансії із зарплатою від 120 000 грн можна знайти у різних сферах — від енергетики та виробництва до транспорту, продажів і медицини. Ділимося добіркою від robota.ua із 10 актуальними пропозиціями для фахівців із різним досвідом і професійними навичками.

Інженер-енергетик — SPP Development Ukraine

📍 Київ
💰 120 000−150 000 грн
Додатково: бронювання
Компанія у сфері відновлюваної енергетики в Україні шукає фахівця для роботи над інфраструктурними проєктами у сфері відновлюваної енергетики. Потрібно аналізувати технічні рішення, підбирати обладнання, працювати з проєктною документацією та координувати монтажні й пусконалагоджувальні роботи.
Передбачений випробувальний термін тривалістю 2 місяці.

Водій/водійка зі своїм авто (5 т) в IDS Ukraine

📍 Київ
💰 144 000−158 000 грн
Компанія запрошує на роботу водія або водійку з власним вантажним автомобілем вантажопідйомністю 5 тонн для доставки бутильованої води об’ємом 18,9 л на підприємства та в офіси. Занесення бутлів клієнтам здійснює експедитор.
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Бажано мати ФОП 3 групи. Графік роботи — понеділок-п'ятниця, 06:00—15:00.

Автослюсар-ходовик, автомеханік — Oiler

📍 Софіївська Борщагівка, Київська область
💰 120 000−180 000 грн
Додатково: бронювання
Мережа станцій технічного обслуговування (СТО) та автосервісів запрошує на роботу автослюсаря-ходовика, автомеханіка з досвідом роботи від 2 років із легковими автомобілями різних марок.
Роботодавець пропонує гарантовану ставку від 120 000 грн незалежно від обсягу виконаної роботи, житло в Києві біля місця роботи, 28 календарних днів відпустки, робоче місце з підіймачем та інструментами, знижки на товари й обслуговування власного авто. Графік роботи — 5/2, 08:00—19:00.

Product Manager/Керівник категорії — «Продаж посуду та текстилю»

📍 Київ
💰 150 000 грн
Національна компанія у сфері роздрібної торгівлі товарами для дому має вакансію.
У пріоритеті кандидати з досвідом роботи з домашнім взуттям або капцями, також розглядають продуктових фахівців із категорії постільної білизни та домашнього текстилю.
Що потрібно: від 5 років досвіду у продуктовому та/або категорійному менеджменті, практичний досвід створення продукту, роботи з виробниками, формування асортиментних матриць і сезонних колекцій, розуміння ціноутворення, маржинальності та товарних запасів.
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Головний бухгалтер — ETS Group

📍Київ
💰 130 000−140 000 грн
Додатково: бронювання з першого дня
Український дилер будівельної та дорожньої техніки Volvo Construction Equipment розмістив вакансію.
Кандидатам потрібна профільна вища освіта та від 5 років досвіду на посаді головного бухгалтера або його заступника, знання бухгалтерського й податкового законодавства, досвід роботи із ЗЕД та перевірками контролюючих органів. Важливі знання 1С/BAS, M.E.Doc, Вчасно та Excel.

Конструктор меблів (Senior) — Bassa

📍Київ
💰 від 120 000−150 000 грн
Додатково: бронювання
Українська фабрика корпусних меблів у пошуках працівника. Фахівець проєктуватиме меблі, готуватиме робочі креслення, підбиратиме матеріали та фурнітуру й супроводжуватиме вироби на етапах виробництва та монтажу.
Знадобиться від 3 років досвіду в меблевому виробництві, знання Autodesk Inventor або SolidWorks, розуміння конструктиву корпусних чи столярних виробів.

Автокранівник автокрана XCMG/Zoomlion — «Константа-Строй»

📍 Дніпро
💰 125 000−140 000
Додатково: бронювання
Про роботодавця
Українська будівельна та генпідрядна компанія шукає автокранівника для роботи на колісних автокранах вантажопідйомністю 25, 30 та 50 тонн.
Знадобиться від 3 років досвіду роботи автокранівником, посвідчення автокранівника та готовність до гнучкого або ненормованого графіка.
Пропонують, серед іншого, житло для іногородніх та допомогу з продовженням посвідчення.

Інженер-технолог — «Спецмаш, ВКК»

📍 Київ
💰 150 000 грн
Фахівець розроблятиме технологічні процеси виробництва, контролюватиме якість продукції та шукатиме способи оптимізації виробничих процесів.
Кандидатам потрібна вища технічна освіта та щонайменше 2 роки досвіду роботи на аналогічній посаді. Важливі знання сучасних технологій виробництва та програмного забезпечення для моделювання процесів. Знання SolidWorks — обов’язкове, а також вадливий досвід роботи з PowerMill або Mastercam.
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Керівник відділу продажу — «Прасолов та партнери»

📍 Київ
💰 120 000−200 000 грн+
Українська юридична компанія запрошує на роботу фахівця, який має від 3 років досвіду в управлінні продажами, навички побудови відділу продажу з нуля, знання технік продажів.
Серед основних завдань — управління трирівневою системою продажів, оптимізація воронок і скриптів, робота з KPI та аналітикою, найм і розвиток менеджерів, виконання планів продажів.

Стоматолог-хірург — AniDi

📍 Ужгород
💰 200 000−500 000 грн
Мережа стоматологічних клінік в Україні запрошує до команди стоматолога-хірурга з досвідом роботи від 4 років.
Фахівець виконуватиме видалення зубів різної складності, імплантацію, м’якотканинну та кісткову аугментацію, процедури All-on-4 та All-on-6. Також є можливість займатися протезуванням на імплантах.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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