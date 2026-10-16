Українці стали менше донатити (інфографіка)

Упродовж березня-вересня 2026 року частка українців, які регулярно підтримують благодійні фонди, зменшилася навіть у найбільших мілітарних і гуманітарних організаціях. Водночас зросла кількість тих, хто не готовий донатити.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, передає «Слово і діло».

Результати вересневої хвилі дослідження свідчать про загальне зниження залученості українців до благодійності. Скорочення кількості активних донорів супроводжується зменшенням потенційного резерву людей, готових допомагати, та зростанням частки тих, хто відмовляється від підтримки благодійних організацій.

Як змінилася кількість активних донорів

Частка активних донорів фонду «Повернись живим» знизилася з 18% у березні до 14% у вересні. У БФ Сергія Притули цей показник скоротився з 15% до 13%, у БФ «Спільнота Стерненка» — з 14% до 13%, а на платформі United24 — з 10% до 8%.

Зменшилася і частка тих, хто готовий підтримувати благодійні організації в найближчому майбутньому. Найбільше падіння порівняно з попередніми хвилями дослідження зафіксували на платформі United24 — на 10 відсоткових пунктів від травня, до 21%.

У «Добробату» частка потенційних донаторів знизилася до 25% - на 11 відсоткових пунктів порівняно з квітневим піком у 36% та на 8 пунктів порівняно з травнем. У KSE Foundation показник скоротився з 28% у травні до 20% у вересні, а у фонді «Повернись живим» — із 36% до 30%. У благодійній організації «Карітас» готовність допомагати зменшилася на 6 відсоткових пунктів від березня, до 28%.

Українців, які не готові донатити, побільшало, www.slovoidilo.ua

Українців, які не готові донатити, побільшало

Водночас побільшало українців, які не готові підтримувати благодійні фонди. У БФ Сергія Притули частка таких респондентів зросла з 43% навесні до 51% у вересні. У фонді «Повернись живим» показник збільшився з 18% у березні до 27,5% у вересні, на платформі United24 — з 28% до 36,5%, а в Товаристві Червоного Хреста України — з 35% до 41%.