Ринок праці восени 2026 року: вакансій стало менше, а кількість відгуків зросла

Український ринок праці восени 2026 року демонструє спадаючу тенденцію.

Роботодавці публікують менше нових вакансій, тоді як кількість відгуків шукачів роботи зросла на понад чверть.

Про це свідчать дані Work.ua , передають Українські Новини.

Роботодавці стримують активність у розміщенні вакансій, а шукачі надсилають дедалі більше відгуків. Дослідження Work.ua показує, як змінюється поведінка обох сторін ринку праці на тлі посилення обстрілів.

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У серпні та вересні російські атаки на склади, магазини та виробничі потужності, а також повітряні тривоги дедалі частіше переривали роботу компаній. За даними Української ради торгових центрів, у серпні тривоги тривали 21,8% робочого часу ТЦ проти 9,4% роком раніше. У вересні ситуація погіршилася: показник зріс до 30,8% — більш ніж удвічі проти вересня 2025 року.

Зазначається, що бізнес зазнав прямих втрат від обстрілів. За підрахунками Forbes Ukraine, від липня 2026 року лише в Києві та Київській області російські удари знищили щонайменше 500 000 квадратних метрів складських площ — майже третину місцевого ринку.

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Ще у серпні Rozetka повідомила про скорочення частини працівників після знищення складу в Броварах, після чого у вересні слідом і Fozzy Group оголосила про майбутнє скорочення частини офісного персоналу. За повідомленням компанії, лише з 1 серпня до 25 вересня російські удари пошкодили або знищили понад 20 її об’єктів.

На початку серпня 2026 року в середньому роботодавці розміщували на 6% менше пропозицій роботи на тиждень, ніж у аналогічний період 2025 року. Наприкінці серпня різниця сягнула майже 19%. А упродовж вересня щотижневі розміщення вакансій були на 15−18% менші за показники минулого року.

Розміщення нових пропозицій роботи

Пропозиції скоротилися серед компаній різного розміру, але найпомітніше — у великого бізнесу. Це може свідчити про обережніший підхід глобальних гравців ринку до відкриття нових вакансій.

Скорочення активності роботодавців у розміщенні вакансій торкнулося багатьох галузей економіки. Але найпомітніше воно в роздрібній торгівлі. В останній тиждень вересня роботодавці цієї галузі розмістили 2 513 нових вакансій проти 3 594 за аналогічний період 2025 року. Різниця — 1 081, або -30%. Це найбільше скорочення в абсолютних числах серед усіх галузей.

Активність шукачів на Work.ua

Ідеться як про кількість людей, які відвідують сервіс, так і про тих, хто активно шукає роботу — відгукується на вакансії або відкриває вказані в них номери телефонів.

Для порівняння, за останній досліджуваний тиждень шукачі надіслали на 27% більше відгуків, ніж торік. Водночас роботодавці відкрили на 24% менше контактів шукачів.

Зростання кількості відгуків спостерігається в усіх досліджуваних групах регіонів. Найбільше — у західних областях (+41%). У Києві та Київській області кількість відгуків збільшилася на 23%, у прифронтових регіонах — на 21%.

Раніше йшлося , що український ринок праці у 2026 році поступово відновлюється: після спаду наприкінці минулого року кількість вакансій знову зростає. Водночас за найбільш популярними напрямами роботодавці поступово підвищують зарплати.

7 млн українців перебувають поза ринком праці, тоді як три з чотирьох українських компаній повідомляють про дефіцит працівників. Раніше ми повідомляли , що майжетоді як три з чотирьох українських компаній повідомляють про дефіцит працівників.

До речі, чи знали ви, що успіх на співбесіді може залежати від часу на годиннику? Науковці з Університету Мессіни виявили пік когнітивної гнучкості та поблажливості, який прямо впливає на рішення рекрутера.