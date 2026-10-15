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АТБ втратила товари через удари по складах: чи загрожує мережі дефіцит продуктів

Особисті фінанси
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Частина товару втрачена через атаку на склади, але зараз про дефіцит продуктів не йдеться
Частина товару втрачена через атаку на склади, але зараз про дефіцит продуктів не йдеться
Українська мережа супермаркетів АТБ-маркет зазнала мільярдних збитків унаслідок двох останніх російських ударів по складських комплексах. Наразі компанія підраховує втрати.
Про це пресслужба АТБ-маркет повідомила в коментарі NV Бізнес.
Складські комплекси АТБ-маркет були уражені російськими БПЛА. Співробітники не постраждали. Втрати компанії великі — збитки мільярдні, але їх ще підраховують.
Частина товару втрачена через атаку на склади, але зараз про дефіцит продуктів не йдеться, зазначають у пресслужбі компанії. Водночас є затримки з доставкою товарів, що повʼязано з ускладненою логістикою.

російські атаки на АТБ

3 червня 2026 року через удар російського дрона був повністю виведений з ладу один із найбільших та найсучасніших розподільчих центрів корпорації АТБ у Дніпрі. Попередня сума завданих збитків компанією оцінювалася у сотні мільйонів гривень.
26 липня 2026 року російські агресори вдарили по супермаркету АТБ в Чернігові реактивним дроном.
28 вересня 2026 року склади АТБ-маркет знову зазнали російського удару.
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5 жовтня 2026 року хакери атакували сайт мережі магазинів АТБ і вимагали $400 тисяч викупу, погрожуючи оприлюднити дані клієнтів.
8 жовтня 2026 року внаслідок російської ворожої атаки знову постраждали склади АТБ-маркет на Київщині біля Житомирської траси. Удар прийшовся по складам компанії Logistic Union, яка є частиною корпорації АТБ.
АТБ-маркет — найбільший український ритейлер за оборотом і кількістю магазинів. Оборот компанії у 2025 році зріс на 18,4% до 247,3 млрд грн у порівнянні з попереднім роком. Прибуток компанії зріс на 10,5% до 3,4 млрд грн. Оборот ритейлера у 2024 році склав 208,9 млрд грн.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що на фоні систематичних обстрілів ворога, під які, зокрема, потрапляють і продуктові склади, деякі супермаркети почали вводити обмеження на продаж товарів. В Кабміні такі дії вважають передчасними.
Також ми писали, що російські атаки на портову інфраструктуру, залізницю, логістичні хаби та торговельні склади створюють додатковий тиск на українську економіку. Через перебої з експортом країна втрачає валютні надходження, а імпортери змушені витрачати більше коштів на логістику. Це впливає на курс гривні, фінансовий стан бізнесу та ситуацію на ринку праці.
Про те, чому бізнеси економлять і закривають позиції, як росія змінює цілі атак, чому виникає парадокс «звільнень і браку людей», а також як перекваліфікуватися і на яку допомогу від держави можна розраховувати у 2026 році — дивіться у відео на YouTube-каналі Finance.ua:
За матеріалами:
НВ
Бізнес
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