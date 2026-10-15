АТБ втратила товари через удари по складах: чи загрожує мережі дефіцит продуктів

Частина товару втрачена через атаку на склади, але зараз про дефіцит продуктів не йдеться

Українська мережа супермаркетів АТБ-маркет зазнала мільярдних збитків унаслідок двох останніх російських ударів по складських комплексах. Наразі компанія підраховує втрати.

Про це пресслужба АТБ-маркет повідомила в коментарі NV Бізнес.

Складські комплекси АТБ-маркет були уражені російськими БПЛА. Співробітники не постраждали. Втрати компанії великі — збитки мільярдні, але їх ще підраховують.

Частина товару втрачена через атаку на склади, але зараз про дефіцит продуктів не йдеться, зазначають у пресслужбі компанії. Водночас є затримки з доставкою товарів, що повʼязано з ускладненою логістикою.

російські атаки на АТБ

3 червня 2026 року через удар російського дрона був повністю виведений з ладу один із найбільших та найсучасніших розподільчих центрів корпорації АТБ у Дніпрі. Попередня сума завданих збитків компанією оцінювалася у сотні мільйонів гривень.

26 липня 2026 року російські агресори вдарили по супермаркету АТБ в Чернігові реактивним дроном.

28 вересня 2026 року склади АТБ-маркет знову зазнали російського удару.

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5 жовтня 2026 року хакери атакували сайт мережі магазинів АТБ і вимагали $400 тисяч викупу, погрожуючи оприлюднити дані клієнтів.

8 жовтня 2026 року внаслідок російської ворожої атаки знову постраждали склади АТБ-маркет на Київщині біля Житомирської траси. Удар прийшовся по складам компанії Logistic Union, яка є частиною корпорації АТБ.

АТБ-маркет — найбільший український ритейлер за оборотом і кількістю магазинів. Оборот компанії у 2025 році зріс на 18,4% до 247,3 млрд грн у порівнянні з попереднім роком. Прибуток компанії зріс на 10,5% до 3,4 млрд грн. Оборот ритейлера у 2024 році склав 208,9 млрд грн.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що на фоні систематичних обстрілів ворога, під які, зокрема, потрапляють і продуктові склади, деякі супермаркети почали вводити обмеження на продаж товарів. В Кабміні такі дії вважають передчасними.

Також ми писали , що російські атаки на портову інфраструктуру, залізницю, логістичні хаби та торговельні склади створюють додатковий тиск на українську економіку. Через перебої з експортом країна втрачає валютні надходження, а імпортери змушені витрачати більше коштів на логістику. Це впливає на курс гривні, фінансовий стан бізнесу та ситуацію на ринку праці.