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Зарплати у сфері логістики в Україні зросли: скільки платять водіям, кур’єрам та вантажникам

Особисті фінанси
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Медіанні зарплати у категорії «Логістика / склад / доставка» за рік зросли, а загальна медіанна зарплата у цій сфері становить 35 тис. грн.
Медіанні зарплати у категорії «Логістика / склад / доставка» за рік зросли, а загальна медіанна зарплата у цій сфері становить 35 тис. грн.
У вересні 2026 року медіанна зарплата у сфері логістики, складського господарства та доставки в Україні становила 35 тис. грн. За рік найбільше зросли заробітки диспетчерів, далекобійників і вантажників.
Про це свідчать дані дослідження OLX Робота.

Як змінилися кількість вакансій і попит на працівників

У вересні 2026 року кількість оголошень у категорії «Логістика / склад / доставка» по Україні була меншою на -11%, ніж у вересні 2025. Однак, якщо порівнювати з вереснем 2024, то різниця становить -3%. Тобто у 2025 році ці фахівці були найбільш затребувані серед роботодавців, тоді як у 2026 та 2024 роках пропозиція майже на одному рівні.
Якщо аналізувати кількість оголошень на різні посади, то найчастіше шукають водіїв та вантажників, далі у переліку кур’єри та комірники.
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Щодо попиту серед кандидатів на ці посади, навпаки, саме у вересні 2026 зафіксовано найвищі показники. Так, середня активність становила 5 відгуків на 1 оголошення.
Найчастіше пошукачі відгукуються на вакансії диспетчера (12 відгуків на 1 оголошення), експедитора, водія (по 6 відгуків на 1 оголошення), вантажника (5 відгуків на 1 оголошення), кур’єра, комірника (по 4 відгуки на 1 оголошення). Порівняно з вереснем 2025, активність вища — орієнтовно на 1−3 відгуки більше для кожної вакансії.
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Які зарплати пропонують у сфері логістики

Медіанні зарплати у категорії «Логістика / склад / доставка» за рік зросли, а загальна медіанна зарплата у цій сфері становить 35 тис. грн.
Найбільше зростання фіксувано на посаду диспетчера: +25% до 23,8 тис. грн. На другому місці за зростанням далекобійники (+20%), втім медіанна заробітна плата тут найвища — 66,3 тис. грн.
На вакансію вантажника медіанна зарплата стала вищою на +18%, до 29 тис. грн, а для водіїв та комірників спостерігали +15%, до 42,5 тис. грн та 29,4 тис. грн відповідно. Дещо менше зростання (від +11% до +13%) відбулось для експедиторів (до 30 тис. грн) та кур’єрів (до 35 тис. грн).

У яких областях найбільше вакансій

Найбільше пропозицій роботи для фахівців у цій сфері фіксували в регіонах з великими економічними центрами.
Так, лідирує Київська область (понад 4 тис. оголошень) та Дніпропетровська (понад 2 тис. оголошень). У Львівській та Одеській рівень пропозиції однаковий (дещо більше 1 тис. оголошень). Харківська область посіла 5-те місце (орієнтовно 750 оголошень у вересні 2026).

Де пропонують найвищі зарплати

Втім, якщо аналізувати медіанні заробітні плати, перелік лідерів дещо відрізняється. Найвищі показники — у Волинській та Львівській областях, по 40 тис. грн. У Київській області у вересні 2026 року він становив 39 тис. грн. Медіанну заробітну плату 35 тис. грн пропонували у Закарпатській області, а в Одеській — 34,5 тис. грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що атаки на інфраструктуру та збільшення тривалості повітряних тривог призвели до суттєвого скорочення попиту роботодавців на нових працівників. У вересні кількість вакансій в Україні зменшилася на 9% у річному вимірі, тоді як кількість резюме зросла на 28%.
Також ми писали, що українці стали активніше відгукуватися на вакансії у сфері виробництва, логістики та будівництва. За рік кількість відгуків на окремі робітничі професії зросла в кілька разів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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