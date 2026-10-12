Rozetka відмовилася відшкодовувати збитки продавцям після ракетного удару по складу в Броварах

Rozetka заявила, що не зобов’язана відшкодовувати продавцям вартість товарів, знищених унаслідок російського ракетного удару по складу в Броварах 5 серпня. Компанія пояснює свою позицію форс-мажорними обставинами та умовами договорів із підприємцями. Натомість запропоновану постраждалим продавцям знижку 30% на послуги платформи називає добровільною підтримкою, а не компенсацією збитків.

Про це Rozetka повідомила в коментарі hromadske.

Чому Rozetka не компенсує вартість знищених товарів

У Rozetka пояснили, що знищення складу внаслідок російського ракетного удару згідно з положенням Цивільного кодексу України є форс-мажорною обставиною. Крім того, порядок трактування форс-мажорних обставин прописані у відповідних договорах та оферті, укладених із продавцями.

«Ми розуміємо складне становище продавців, чий товар було знищено, і намагаємося добровільно підтримати їх шляхом надання знижок на послуги. Важливо розділяти договірне відшкодування та добровільну підтримку з боку компанії», — зазначають у компанії.

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Натомість постраждалим підприємцям запропонували «знижку 30% на послуги платформи». У Rozetka наголошують, що це не компенсація збитків, а добровільна підтримка, яка має допомогти продавцям відновити роботу. За твердженням компанії, більшість підприємців погодилися на такі умови та вже користуються знижкою.

«Для нас ця пропозиція також означає додаткове фінансове навантаження. При цьому внаслідок атаки ми зазнали масштабних збитків: було знищено складську інфраструктуру, обладнання, товарні запаси та один із ключових операційних об’єктів компанії», — йдеться у відповіді компанії.

Rozetka намагається домогтися відшкодування від росії

Нині Rozetka залучила юристів і готує документи, щоб спробувати отримати відшкодування збитків від росії, зокрема коштом арештованих російських активів за кордоном.

Також у Rozetka пояснили, що на момент російського удару жодна страхова компанія не пропонувала належного страхування від воєнних ризиків для складського комплексу такого масштабу. Ситуація не змінилася й зараз, позаяк доступних страхових продуктів, які могли б покрити такі збитки, досі немає.

У Rozetka також нарікають на недостатню державну підтримку страхування воєнних ризиків. Зокрема, бракує програм співфінансування, які зробили б таке страхування доступнішим для великого бізнесу.

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Крім того, у компанії стверджують, що не мали інформації, яка дозволила б передбачити конкретний удар. Проте за два тижні до атаки Rozetka припинила приймати нові товари продавців на склад у Броварах і почала опрацьовувати їхні заявки на вивезення продукції. За даними компанії, завдяки цьому обсяг товарів підприємців на складі скоротився на 30% порівняно з 1 липня.

У Rozetka заявили, що 112 мільйонів гривень збитків, про які повідомляє ініціативна група постраждалих продавців, — це оцінка самих підприємців. За даними компанії, загальна вартість знищених на складі товарів перевищує 1,1 мільярда гривень, причому більшість із них належала самій Rozetka.

Крім товарів, компанія втратила складський комплекс та обладнання. У Rozetka зазначили, що за роки розвитку складської інфраструктури інвестували в неї понад 75 мільйонів євро.

Rozetka просила державу про податкові послаблення

У компанії також повідомили, що після російського удару по складу в Броварах запропонували державі запровадити тимчасові податкові послаблення для бізнесу, який постраждав від обстрілів. У компанії наголошують, що не просили компенсувати всі збитки, а хотіли отримати фінансове полегшення на час відновлення. Однак у такій підтримці їй відмовили.

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Компанія закликає державу запровадити механізм підтримки для всіх підприємств, які постраждали від російських атак, а не лише для Rozetka.

«Ресурси, які могли б бути спрямовані на розвиток, створення нових робочих місць та інвестиції, сьогодні доводиться спрямовувати на подолання наслідків руйнувань і відновлення бізнесу. Тобто питання не в тому, чи хочемо ми розвиватися, а в тому, скільки ресурсу після такого удару в нас залишається на цей розвиток», — йдеться у відповіді.

Довідка Finance.ua: