В Україні запускають грантову програму для жінок-підприємиць: умови участі
Що відомо про програму
- обладнання та пакування;
- сертифікація;
- цифрові рішення;
- енергоефективність;
- інші погоджені товари та послуги.
Як проходитиме програма
- Жовтень — 8 листопада 2026 року: реєстрація. У цей період охочі можуть подати заявки на участь у програмі.
- Листопад 2026 року: вступне онлайн-навчання. Для всіх учасниць проведуть чотири тематичні онлайн-сесії.
- Кінець листопада — грудень 2026 року: відбір до поглибленої програми. За результатами вступного етапу оберуть 200 учасниць.
- Після відбору: оцінювання цифрової зрілості бізнесу. Учасниці пройдуть оцінювання за допомогою «Компасу цифрової зрілості» та отримають персоналізовані рекомендації щодо розвитку бізнесу.
- Грудень 2026-го — лютий 2027 року: поглиблене навчання. Програма передбачає дев’ять практичних блоків, а також наставницьку та психосоціальну підтримку.
- Лютий 2027 року: відбір бізнес-проєктів. За результатами навчання й оцінювання бізнес-планів 39 учасниць отримають бізнес-ваучери номіналом 100 тис. грн кожен. Ще 10 найсильніших проєктів пройдуть до фінального заходу Grand Pitch Day.
- Лютий 2027 року: навчальний візит до Івано-Франківська. Учасниці зможуть долучитися до зустрічей з експертами, обміну досвідом і нетворкінгу.
- Березень 2027 року: Grand Pitch Day. Десять найсильніших бізнес-проєктів презентують під час фінального заходу. За його результатами визначать переможницю, яка отримає головну відзнаку — бізнес-ваучер на 270 тис. грн.
Яку фінансову підтримку передбачає програма
Хто може подати заявку
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