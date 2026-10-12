В Україні запускають грантову програму для жінок-підприємиць: умови участі

В Україні запускають освітньо-грантову програму «Початок 2», призначену для жінок, які мають бізнес-ідею або вже розвивають власну справу у сфері сільського господарства, харчової переробки та суміжних галузях.

Програму запускає Міністерство цифрової трансформації України спільно з мережею центрів підтримки підприємців Дія. Бізнес та Офісом з розвитку підприємництва та експорту в партнерстві з ООН Жінки в Україні.

Що відомо про програму

«Початок 2» поєднує практичне навчання з роботою над власним бізнесом — від його діагностики та планування до посилення конкурентоспроможності й масштабування. Учасниці працюватимуть з експертами й експертками, отримуватимуть наставницьку та психосоціальну підтримку й формуватимуть власний бізнес-план.

Бізнес-ваучер не передбачає прямої грошової виплати учасниці. Підтримку надаватимуть через оплату погоджених товарів і послуг відповідно до розробленого плану розвитку.

На що можна використати бізнес-ваучер:

обладнання та пакування;

сертифікація;

цифрові рішення;

енергоефективність;

інші погоджені товари та послуги.

Як проходитиме програма

Програма складатиметься з кількох етапів — від реєстрації та вступного онлайн-навчання до відбору бізнес-проєктів і презентації найсильніших із них:

Жовтень — 8 листопада 2026 року: реєстрація. У цей період охочі можуть подати заявки на участь у програмі. Листопад 2026 року: вступне онлайн-навчання. Для всіх учасниць проведуть чотири тематичні онлайн-сесії. Кінець листопада — грудень 2026 року: відбір до поглибленої програми. За результатами вступного етапу оберуть 200 учасниць. Після відбору: оцінювання цифрової зрілості бізнесу. Учасниці пройдуть оцінювання за допомогою «Компасу цифрової зрілості» та отримають персоналізовані рекомендації щодо розвитку бізнесу. Грудень 2026-го — лютий 2027 року: поглиблене навчання. Програма передбачає дев’ять практичних блоків, а також наставницьку та психосоціальну підтримку. Лютий 2027 року: відбір бізнес-проєктів. За результатами навчання й оцінювання бізнес-планів 39 учасниць отримають бізнес-ваучери номіналом 100 тис. грн кожен. Ще 10 найсильніших проєктів пройдуть до фінального заходу Grand Pitch Day. Лютий 2027 року: навчальний візит до Івано-Франківська. Учасниці зможуть долучитися до зустрічей з експертами, обміну досвідом і нетворкінгу. Березень 2027 року: Grand Pitch Day. Десять найсильніших бізнес-проєктів презентують під час фінального заходу. За його результатами визначать переможницю, яка отримає головну відзнаку — бізнес-ваучер на 270 тис. грн.

Яку фінансову підтримку передбачає програма

У межах програми передбачено 4,2 млн гривень фінансової підтримки.

Після вступного онлайн-етапу 200 учасниць пройдуть поглиблену програму, а за її результатами 40 із них отримають фінансування для розвитку власної справи.

Хто може подати заявку

Програма охоплює Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Одеську, Полтавську та Харківську області. Також подати заявку можуть жінки-ВПО з Донецької області, які наразі проживають в інших регіонах України.