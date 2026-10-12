Укрпошта доставлятиме енергетичні прилади з-за кордону без мита та ПДВ
Що треба врахувати
- назву товару та бренд виробника;
- країну виробника;
- комерційний опис;
- технічні дані про потужність;
- код товару згідно з УКТЗЕД;
- коректну вартість товару та валюту, в якій була проведена оплата;
- інші запитувані відомості.
На які товари поширюються пільги та які дані потрібні
- електрогенератори на газу та бензині;
- сонячні панелі;
- акумулятори;
- інші товари, на які поширюються відповідні митні пільги.
Як проходить митне оформлення
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