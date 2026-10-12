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Укрпошта доставлятиме енергетичні прилади з-за кордону без мита та ПДВ

Особисті фінанси
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Зарядна станція
Зарядна станція
Українці можуть замовляти з-за кордону енергетичні прилади без сплати ввізного мита та ПДВ. Пільга поширюється, зокрема, на генератори, сонячні панелі й акумулятори, які надходять в Україну в поштових та експрес-відправленнях.
Про це повідомляє Укрпошта.

Що треба врахувати

Для пільгового митного оформлення важливо, щоб у документах були правильно зазначені характеристики та вартість товару.
Декларантом перед митницею України виступає саме Укрпошта, а не відправник чи отримувач. Укрпошта має задекларувати товар, вказавши необхідний набір даних та код пільги, передбаченої законодавством. Саме тому важливо надати компанії всі необхідні дані.
Так, для митного оформлення, потрібна інформація, яка включає:
  • назву товару та бренд виробника;
  • країну виробника;
  • комерційний опис;
  • технічні дані про потужність;
  • код товару згідно з УКТЗЕД;
  • коректну вартість товару та валюту, в якій була проведена оплата;
  • інші запитувані відомості.

На які товари поширюються пільги та які дані потрібні

Без сплати ввізного мита та ПДВ можна оформити визначені законодавством енергетичні товари, серед яких:
  • електрогенератори на газу та бензині;
  • сонячні панелі;
  • акумулятори;
  • інші товари, на які поширюються відповідні митні пільги.
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Як проходить митне оформлення

Насамперед відправник має правильно описати товар і вказати необхідні характеристики. Якщо інформації бракує, Укрпошта може звернутися до отримувача для уточнення даних.
Такі запити можуть надходити електронною поштою, SMS або у Viber, телефоном чи через сторінку відстеження посилки на сайті оператора. Щоб не затримувати оформлення, отримувачу варто своєчасно відповідати на запити.
Якщо додаткових уточнень не надходило, це означає, що наявних даних достатньо для оформлення. Після отримання необхідної інформації митниця перевіряє декларацію та проводить митне оформлення з урахуванням передбачених законодавством пільг. Після цього посилку доставляють отримувачу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаПДВСонячна енергетика
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