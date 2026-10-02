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Мінфін не підтримав податкові послаблення для бізнесу, який постраждав від обстрілів

Казна та Політика
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Міністерство фінансів України не підтримало пропозиції щодо податкових послаблень для підприємств, які зазнали збитків унаслідок російських обстрілів.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на лист Мінфіну до податкового комітету. Документ підготували у відповідь на звернення компаній групи Rozetka.

Що пропонували компанії

Сплата податків

Компанії запропонували дозволити постраждалому бізнесу сплачувати податки пізніше без нарахування відсотків і надання застави.
У Мінфіні пояснюють, що відсотки компенсують бюджету затримку надходжень, а застава зменшує ризик несплати податкових зобов’язань. На думку відомства, підприємства, які працюють по всій Україні або торгують онлайн, можуть мати інші джерела доходу та майно, навіть якщо частину їхньої інфраструктури зруйновано.
Водночас підприємства, які через війну не можуть виконувати податкові обов’язки, можуть підтвердити таку неможливість і уникнути відповідальності за несвоєчасну сплату. Однак самі податкові зобов’язання не скасовуються: їх необхідно виконати протягом шести місяців після завершення воєнного стану.
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Скасування планових перевірок

Ще одна пропозиція стосувалася відмови від планових податкових перевірок підприємств, які постраждали від обстрілів, незалежно від місця їхнього розташування.
Міністерство не підтримало цю ініціативу, посилаючись на чинні обмеження перевірок, ризики несплати податків та зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Спрощення звітності без документів

Компанії також пропонували поширити спеціальні правила підтвердження податкової звітності без документів на бізнес, який втратив їх через обстріли поза територіями активних бойових дій та окупації.
У Мінфіні вважають, що знищений офіс чи склад ще не означає, що документи втрачені, а якщо втрачені — що їх неможливо відновити. При цьому міністерство визнає, що такі випадки потребують іншого підходу.
Щодо відстрочення податків позиція Мінфіну така: без оцінки стану всього підприємства та впливу на нього війни неможливо визначити, як врегулювати його розрахунки з бюджетом.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що російські атаки на склади, розподільчі центри та логістичну інфраструктуру позначаються на роботі дев’яти з десяти українських підприємств. 7% компаній зазнали прямих втрат, ще 41% — непрямих через перебої з постачанням і зростання цін. Ще 43% відчувають реальний ризик.
Коли йдеться про те, чого бізнес чекає від держави, одностайність вражає: кожен із десяти запропонованих заходів підтримує більшість підприємств, від 65% до 80%. Якщо підприємствам запропонувати обрати лише три найважливіші заходи, то відповіді такі:
  • компенсації і страхування воєнних ризиків (38%);
  • фізичний захист складів (35%);
  • фінансова підтримка для відновлення, тобто пільгові кредити і відтермінування податків (32%).
За матеріалами:
Finance.ua
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