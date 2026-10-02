ІТ-експорт України у серпні скоротився за місяць, але зріс за рік (інфографіка)

У серпні 2026 року обсяг експорту ІТ-послуг України становив $554 млн. Це на 2,3%, або $13 млн, менше, ніж у липні 2026 року. Водночас порівняно із серпнем 2025 року показник зріс на 2,6%, або $14 млн.

Про це повідомляє Львівський ІТ-Кластер з посиланням на дані Національного банку.

Експорту ІТ-послуг України, itcluster.lviv.ua

Як змінився експорт ІТ-послуг

У серпні експорт ІТ-послуг дещо скоротився порівняно з липнем, однак залишився вищим, ніж у серпні минулого року.

«Це свідчить про стійкість українського ІТ-сектору, який продовжує адаптуватися до глобальної невизначеності, змін попиту та нових умов конкуренції. Водночас за стабільними показниками експорту відбуваються суттєві зміни всередині самої індустрії. Компанії переглядають бізнес- і кадрові стратегії, реагують на нові потреби клієнтів і технологічні тенденції», — сказано в повідомленні.

Яку частку займають ІТ-послуги в експорті

Загальна експортна виручка усіх послуг України у серпні цього року склала $1,367 млрд, що на 6,2% або $90 млн менше порівняно з липнем 2026 року.

Частка комп’ютерних послуг у структурі всього експорту послуг у серпні 2026 року становила 40,5%, що на 0,5% менше порівняно з серпнем минулого року. Водночас вона зросла на 1,6% у порівнянні з липнем 2026 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників, зокрема в ІТ-секторі. Водночас міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук наголосила, що її завданням є збереження умов для розвитку тієї частини галузі, яка працює без зловживань.