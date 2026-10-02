ІТ-експорт України у серпні скоротився за місяць, але зріс за рік (інфографіка)

У серпні 2026 року обсяг експорту ІТ-послуг України становив $554 млн. Це на 2,3%, або $13 млн, менше, ніж у липні 2026 року. Водночас порівняно із серпнем 2025 року показник зріс на 2,6%, або $14 млн.
Про це повідомляє Львівський ІТ-Кластер з посиланням на дані Національного банку.
Як змінився експорт ІТ-послуг
У серпні експорт ІТ-послуг дещо скоротився порівняно з липнем, однак залишився вищим, ніж у серпні минулого року.
«Це свідчить про стійкість українського ІТ-сектору, який продовжує адаптуватися до глобальної невизначеності, змін попиту та нових умов конкуренції. Водночас за стабільними показниками експорту відбуваються суттєві зміни всередині самої індустрії. Компанії переглядають бізнес- і кадрові стратегії, реагують на нові потреби клієнтів і технологічні тенденції», — сказано в повідомленні.
Яку частку займають ІТ-послуги в експорті
Загальна експортна виручка усіх послуг України у серпні цього року склала $1,367 млрд, що на 6,2% або $90 млн менше порівняно з липнем 2026 року.
Частка комп’ютерних послуг у структурі всього експорту послуг у серпні 2026 року становила 40,5%, що на 0,5% менше порівняно з серпнем минулого року. Водночас вона зросла на 1,6% у порівнянні з липнем 2026 року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників, зокрема в ІТ-секторі. Водночас міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук наголосила, що її завданням є збереження умов для розвитку тієї частини галузі, яка працює без зловживань.
Також ми розповідали, що загальна чисельність фахівців у 50 найбільших ІТ-компаніях України вже півтора року залишається стабільною — на рівні 79 000 осіб з мінімальними коливаннями. За перше півріччя 2026 року загальна кількість айтівців скоротилася лише на 0,7%. Попри цю загальну статистику, всередині ринку відбуваються помітні структурні зміни: компанії активніше наймають, але команда технічних спеціалістів продовжує скорочуватися.