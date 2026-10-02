9 із 10 українських підприємств відчувають вплив російських атак на логістику

російські атаки на склади, розподільчі центри та логістичну інфраструктуру позначаються на роботі дев’яти з десяти українських підприємств. 7% компаній зазнали прямих втрат, ще 41% — непрямих через перебої з постачанням і зростання цін. Ще 43% відчувають реальний ризик.

Про це свідчать результати дослідження ІЕД.

Як атаки впливають на бізнес

Прямих втрат, тобто пошкодженого майна чи знищеного товару, зазнали 7% підприємств. Значно більше, 41%, постраждали опосередковано: через зриви постачання та зростання цін. Ще 43% поки уникли наслідків, але відчувають, що ризик цілком реальний.

«Тобто лише кожне десяте підприємство може сказати, що атаки на логістику його не стосуються. Це пояснює, чому наслідки атак відчуває набагато ширше коло компаній, ніж ті, чиї склади безпосередньо постраждали: удар по одному логістичному вузлу розходиться ланцюгом постачання далеко за його межі. Найсильніше це б’є по витратах», — зазначає співавторка дослідження та виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

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Значний вплив на ціни на сировину та ресурси відзначають 44% підприємств, на вартість транспортування — 43%. Дещо рідше йдеться про постачання клієнтам і терміни доставки (37−38%), зберігання продукції та наявність сировини (31−33%).

Якщо ж врахувати й помірний вплив, то за кожним із шести аспектів його відчувають 87−91% компаній. Інакше кажучи, ланцюги постачання здебільшого не зупиняються і товари фізично не зникають, але підтримувати їхню роботу стає дедалі дорожче.

Якої підтримки бізнес очікує від держави

Коли йдеться про те, чого бізнес чекає від держави, одностайність вражає: кожен із десяти запропонованих заходів підтримує більшість підприємств, від 65% до 80%.

Лідирують такі заходи:

компенсації та страхування воєнних ризиків (80%),

фінансова підтримка для відновлення після атаки, фізичний захист складів і збереження операційної спроможності (по 78%).

Якщо підприємствам запропонувати обрати лише три найважливіші заходи, то відповіді такі:

компенсації і страхування воєнних ризиків (38%);

фізичний захист складів (35%);

фінансова підтримка для відновлення, тобто пільгові кредити і відтермінування податків (32%).

При цьому серед 213 підприємств, які вже постраждали прямо чи опосередковано, фізичний захист складів критично важливим називають 44%, тоді як серед решти — 30%.

Потреби бізнесу відрізняються за регіонами

За географічним розташуванням бізнесу оцінки різних заходів допомоги різняться. У центрі України, куди нині спрямована значна частина атак, бізнес робить ставку на превенцію: фізичний захист критичним називають 44% підприємств, компенсації — 34%.

На сході обидва показники високі й майже рівні (57% і 54%), тобто тут потрібне і те, і інше одночасно. Зовсім інакша ситуація на заході та півночі, де компенсації випереджають фізичний захист на 15−17 процентних пунктів.

Макрорегіон Постраждали, % Критичний фізичний захист, % Критичні компенсації, % Захід 33 20 35 Центр 55 44 34 Схід 52 57 54 Північ 66 17 34

У межах дослідження також провели онлайн-фокус-групу.

«Підприємства вже самостійно адаптуються до ризиків: розосереджують запаси між кількома локаціями та регіонами, використовують орендовані майданчики, створюють запаси критичної сировини, шукають альтернативних постачальників і маршрути та обмежують публічну інформацію про розташування складів. Окремі компанії частину запасів зберігають за кордоном», — розповів співавтор дослідження, старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Учасники фокус-групи підтвердили основні висновки опитування та звернули увагу на кілька додаткових аспектів.

Можливості захисту залежать від розміру підприємства. Великим виробничим компаніям складно забезпечити повноцінний захист без участі держави. Водночас малому бізнесу, який часто працює в орендованих приміщеннях, бракує коштів. Тому для забезпечення захисту потрібні співфінансування, пільгове фінансування та гранти.

Не менш важливою за розмір допомоги є швидкість її надання. Підтримка має надходити тоді, коли підприємство ще може відновити роботу або перемістити виробництво. Тривалі процедури можуть суттєво зменшити практичну цінність навіть значної компенсації.