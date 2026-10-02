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АМКУ оштрафував сім компаній на 192,4 млн грн за змови на оборонних закупівлях

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АМКУ виявив змови під час оборонних закупівель
АМКУ виявив змови під час оборонних закупівель
Антимонопольний комітет України виявив антиконкурентні узгоджені дії семи суб’єктів господарювання під час закупівель товарів для потреб оборони. За спотворення результатів торгів на них наклали штрафи загальною сумою понад 192,4 млн грн.
Про це повідомила пресслужба АМКУ.

АМКУ виявив змови під час оборонних закупівель

1 жовтня 2026 року Комітет ухвалив три рішення, якими визнав дії семи суб’єктів господарювання порушеннями, передбаченими пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
Під час розгляду справ Комітет встановив, що суб’єкти господарювання узгоджували свою поведінку під час участі в торгах із закупівлі товарів для потреб оборони. Загальна очікувана вартість всіх закупівель становила майже 2 млрд грн.

Які штрафи наклав АМКУ

За результатами розгляду справ сім суб’єктів господарювання притягнуто до відповідальності за порушення конкурентного законодавства. На них накладено штрафи на загальну суму 192 481 644 грн.
У відомстві нагадали, що згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», замовник має відмовити учаснику в участі у процедурі закупівлі, якщо протягом останніх трьох років його притягували до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів тендерів.
За матеріалами:
Finance.ua
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