FinRetail 2026 змінює формат: якою буде головна фінансова та ритейл-конференція цьогоріч

FinRetail 2026 остаточно відмовилася від офлайн-формату — конференція пройде виключно онлайн 9 жовтня. Київ перебуває фактично під безперервними обстрілами, тому задля безпеки спікерів, учасників та партнерів, формат івенту довелося змінити.
Крім того, у столиці діє тимчасова заборона на проведення масових заходів, яку запровадила Рада оборони Києва. Івенти не можна організовувати на відкритому просторі, а також у будівлях і спорудах, де немає укриттів, розрахованих на відповідну кількість учасників.
Тож цьогоріч організатори FinRetail вимушені підлаштуватися під нові реалії та провести конференцію в найбільш безпечному та зручному для всіх учасників форматі — онлайн. Долучитися може будь-хто звідусіль. Для цього потрібно придбати квиток на сайті FinRetail 2026.
Що готує FinRetail 2026?
Прямий діалог з регулятором, виступи представників банків, МФО та найбільших в Україні бізнесів, дискусії про покупки, оплати, вплив ШІ на ринок — все це і не тільки чекає на учасників конференції.
Власники квитків отримають доступ до онлайн-трансляції, презентацій спікерів, а також запис конференції.
На FinRetail 2026 говоритимуть про:
- Open Banking в Україні: нові правила для банків, фінтеху та ритейлу
- Картка, рахунок чи смартфон: як українці хочуть платити за покупки
- Підписка замість разової покупки: як банки та ритейл будують нову модель взаємодії з клієнтомБанк, фінтех і ритейлер: як домовитися про спільний продукт і довести його до запуску
- Закупівлі, документи, кредитування в одному кабінеті: як «Епіцентр» розбудовує цифрову платформу для бізнес-клієнтів
- Картка або Pay by Bank: чи стане оплата дешевшою для ритейлу
Ці та інші теми спікери розкриють протягом семигодинної конференції. Виступи готують експерти та топи ринку. Серед них: Ольга Васильєва (НБУ), Ірина Максимюк (4Service), Інна Тютюн (Sense Bank), Раїса Федоровська (Асоціація ЄМА), Богдан Погорілий (Епіцентр Бізнес), Сергій Макаренко (ПриватБанк), Гела Слюсарчук (PSP Platon), Сергій Грабчак (Ощадбанк) та інші.
Партнерами FinRetail цьогоріч стали компанії «Твоя позика», Platon, CreditPlus, Pluscard.
FinRetail — це конференція про майбутнє української економіки, інвестицій, ринку праці, фінансового сектору та розвиток retail. Долучайтеся та тримайте руку на пульсі всіх інновацій та дізнавайтеся найактуальніші новини ринку першими.
Зустрінемося на FinRetail 2026 вже 9 жовтня!