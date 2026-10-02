FinRetail 2026 змінює формат: якою буде головна фінансова та ритейл-конференція цьогоріч

FinRetail 2026 остаточно відмовилася від офлайн-формату — конференція пройде виключно онлайн 9 жовтня. Київ перебуває фактично під безперервними обстрілами, тому задля безпеки спікерів, учасників та партнерів, формат івенту довелося змінити.

Крім того, у столиці діє тимчасова заборона на проведення масових заходів, яку запровадила Рада оборони Києва. Івенти не можна організовувати на відкритому просторі, а також у будівлях і спорудах, де немає укриттів, розрахованих на відповідну кількість учасників.

Тож цьогоріч організатори FinRetail вимушені підлаштуватися під нові реалії та провести конференцію в найбільш безпечному та зручному для всіх учасників форматі — онлайн. Долучитися може будь-хто звідусіль. Для цього потрібно придбати квиток на сайті FinRetail 2026

Що готує FinRetail 2026?

Прямий діалог з регулятором, виступи представників банків, МФО та найбільших в Україні бізнесів, дискусії про покупки, оплати, вплив ШІ на ринок — все це і не тільки чекає на учасників конференції.

Власники квитків отримають доступ до онлайн-трансляції, презентацій спікерів, а також запис конференції.

На FinRetail 2026 говоритимуть про:

Open Banking в Україні: нові правила для банків, фінтеху та ритейлу

Картка, рахунок чи смартфон: як українці хочуть платити за покупки

Підписка замість разової покупки: як банки та ритейл будують нову модель взаємодії з клієнтомБанк, фінтех і ритейлер: як домовитися про спільний продукт і довести його до запуску

Закупівлі, документи, кредитування в одному кабінеті: як «Епіцентр» розбудовує цифрову платформу для бізнес-клієнтів

Картка або Pay by Bank: чи стане оплата дешевшою для ритейлу

Ці та інші теми спікери розкриють протягом семигодинної конференції. Виступи готують експерти та топи ринку. Серед них: Ольга Васильєва (НБУ), Ірина Максимюк (4Service), Інна Тютюн (Sense Bank), Раїса Федоровська (Асоціація ЄМА), Богдан Погорілий (Епіцентр Бізнес), Сергій Макаренко ( ПриватБанк ), Гела Слюсарчук (PSP Platon), Сергій Грабчак (Ощадбанк) та інші.

Партнерами FinRetail цьогоріч стали компанії «Твоя позика», Platon, CreditPlus, Pluscard.

FinRetail — це конференція про майбутнє української економіки, інвестицій, ринку праці, фінансового сектору та розвиток retail. Долучайтеся та тримайте руку на пульсі всіх інновацій та дізнавайтеся найактуальніші новини ринку першими.