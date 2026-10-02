У Резерв+ тимчасово не можна буде оформити частину відстрочок

Кілька днів у застосунку Резерв+ не працюватиме оформлення окремих відстрочок. Користувачам радять не виходити зі свого акаунта, оскільки повторний вхід не відновить доступ до цих послуг.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Які відстрочки будуть недоступні

2 жовтня о 14:30 у системах Мінсоцполітики розпочнуться планові технічні роботи.

Через це на кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю:

власною;

дитини;

батьків.

При цьому якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона не зникне.

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Коли послуги знову запрацюють

Міноборони попереджає, що повторний вхід у застосунок не допоможе отримати доступ до цих послуг під час технічних робіт.

Тому користувачам радять залишатися у своєму акаунті та не виходити з Резерв+.

Орієнтовно відновити роботу сервісів планують 4 жовтня після 16:00. Про остаточне відновлення роботи повідомлять окремо.