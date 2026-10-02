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У Резерв+ тимчасово не можна буде оформити частину відстрочок

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Кілька днів у застосунку Резерв+ не працюватиме оформлення окремих відстрочок. Користувачам радять не виходити зі свого акаунта, оскільки повторний вхід не відновить доступ до цих послуг.
Про це повідомило Міністерство оборони України.

Які відстрочки будуть недоступні

2 жовтня о 14:30 у системах Мінсоцполітики розпочнуться планові технічні роботи.
Через це на кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю:
  • власною;
  • дитини;
  • батьків.
При цьому якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона не зникне.
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Міноборони попереджає, що повторний вхід у застосунок не допоможе отримати доступ до цих послуг під час технічних робіт.
Тому користувачам радять залишатися у своєму акаунті та не виходити з Резерв+.
Орієнтовно відновити роботу сервісів планують 4 жовтня після 16:00. Про остаточне відновлення роботи повідомлять окремо.
Раніше ми повідомяли, що військовозобов’язані, які вже мають чинну відстрочку, але отримали іншу законну підставу для неї, можуть переоформити документ через ЦНАП. При цьому на час розгляду заяви попередня відстрочка продовжує діяти.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МіноборониВідстрочкаРезерв+Військовозобов'язаний
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