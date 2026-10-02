У Резерв+ тимчасово не можна буде оформити частину відстрочок
Які відстрочки будуть недоступні
- власною;
- дитини;
- батьків.
Коли послуги знову запрацюють
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