Україна готує санкції проти 20 російських олігархів у відповідь на рішення ЄС вилучити Фрідмана й Усманова

Україна планує розширити санкційний список ще на 20 російських олігархів після того, як Європейський Союз виключив зі свого санкційного списку Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Президент України вже схвалив цей підхід, а відповідне рішення перебуває на стадії оформлення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

Україна планує розширити санкційний список

Сибіга назвав рішення про зняття санкцій із Фрідмана та Усманова обурливим і заявив, що Україна відповість на нього асиметричними заходами.

«Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер. І ми зараз на стадії вже формалізації. Двадцять — президент це вже схвалив», — сказав Сибіга.

Глава МЗС запевнив, що Україна працює на національних рівнях, щоб Усманов і Фрідман були санкціоновані у національних юрисдикціях. За словами міністра, Канада, Британія, Японія й Австралія вже підтвердили, що не будуть вилучати їх із санкційного списку.

Що відомо про новий санкційний список ЄС

Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити на 36 місяців — до 22 вересня 2029 року — дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас зі списку було вилучено російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

Нині обмежувальні заходи ЄС поширюються на понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб. Вони передбачають заборону на в’їзд для фізичних осіб, заморожування активів, а також заборону надання коштів чи інших економічних ресурсів особам та організаціям, внесеним до санкційного списку.

Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення ЄС зняти санкції з окремих російських олігархів, назвавши такий крок «самовбивчим та контрпродуктивним».