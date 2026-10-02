Мінфін США запровадив санкції проти проти фінансової мережі, через яку росія та Іран обходили санкційні обмеження
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі A7, яку американська влада пов’язує з росією та використанням фінансових механізмів для обходу санкцій Іраном. Обмеження спрямовані проти тіньової банківської інфраструктури, яка допомагає переміщувати незаконні кошти та приховувати фінансові операції.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Міністерство фінансів США.
США посилюють санкційний тиск на мережу A7
Санкції проти мережі A7 були запроваджені в рамках операції «Економічний вигнанець» — кампанії санкційного тиску США на Іран.
Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів наклало санкції на мережу та визначило її як на серйозну транснаціональну злочинну організацію.
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Крім того, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при відомстві запропонувала правило, яке заборонятиме переказ коштів у рамках транзакцій, до яких залучені субагенти мережі A7.
«Міністерство фінансів ліквідує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність глобальної фінансової системи», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Як працює мережа A7
Мережа A7 була створена та підтримувалася особами, щодо яких США застосували санкції, з метою обходу санкційних обмежень. Вона розбудувала глобальну мережу субагентів — компаній, спеціально створених для маскування платежів, які пов’язані із підсанкційними секторами та особами, під виглядом звичайної комерційної діяльності.
Мережа A7 використовувалася Іраном, зокрема Корпусом вартових ісламської революції, а також росією. Вона діяла як спеціально створений механізм ухилення від санкцій та відмивання грошей, пов’язаний із російськими незаконними фінансовими операціями.
Станом на січень 2026 року A7 заявляла, що обробляє понад 2 000 транзакцій на день із загальним обсягом понад 7,5 трлн рублів (91,5 млрд доларів) або приблизно 13 відсотків від обсягу зовнішньоторговельних операцій росії у 2025 році.
Субагенти мережі A7 також надавали послуги кіберзлочинцям, зокрема тим, хто використовує програми-вимагачі та займається закупівлями товарів, що підпадають під обмеження. Також вони сприяли продажу іранської нафти та закупівлі зброї.
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