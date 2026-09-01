США щотижня посилюватимуть санкції проти Ірану — Бессент Сьогодні 02:17 — Світ

Міністерство фінансів США, ймовірно, щотижня запроваджуватиме нові вторинні санкції проти Ірану. Вони мають посилити економічний тиск на країну.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

США посилять тиск на банки

Після введення санкцій проти відділення єгипетського Banque Misr в Об’єднаних Арабських Еміратах 28 серпня, через ймовірні фінансові зв’язки з Іраном, Бессент заявив, що наступним кроком може бути повне відключення установи від фінансової системи, яка працює з американськими доларами.

«Ви побачите набагато більше таких (санкційних. — Ред.) випадків щотижня. Ми починаємо з банків і кажемо банкам, що мати іранські гроші та допомагати режиму — це неприйнятно», — сказав Бессент.

Він додав, що має намір донести цей меседж до міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20 щодо необхідності розірвати економічні зв’язки з Іраном або зіткнутися зі вторинними санкціями.

«Або ви з нами, або ви з іранцями. Не може бути лазівок», — сказав міністр.

Читайте також ОАЕ зупиняють усі торговельно-економічні відносини з Іраном

Водночас він зазначив, що не погоджується з деякими критиками, які стверджують, що санкції проти Ірану не будуть успішними без запровадження вторинних санкцій проти китайських компаній.

Що відомо про переговори США та Ірану

Раніше повідомлялося, що 26 травня 2026 року державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що переговори між Вашингтоном та Тегераном щодо угоди затягуються через розбіжності у формулюваннях документа.

27 травня в ефірі державного іранського телеканалу IRIB повідомили про проєкт меморандуму, в якому передбачено, що «США припинять блокаду», а Тегеран розблокує Ормузьку протоку. Однак у Білому домі спростували цю інформацію і назвали її «повною вигадкою».

28 травня видання Axios з посиланням на двох американських чиновників і одне з джерел із регіону Перської Затоки повідомило, що команди переговорників США та Ірану домовилися про підписання 60-денного меморандуму. Він передбачає продовження перемир’я і початок перемовин щодо іранської ядерної програми.

Читайте також За час конфлікту зі США Іран продав нафти на $18 мільярдів

29 травня телеканал CNN з посиланням на джерела писав, що після отримання Білим домом повідомлення про те, що Іран згоден з останнім проєктом пропозиції щодо припинення війни, президент Дональд Трамп повідомив радникам, що йому потрібно кілька днів, щоб вирішити, чи підписувати майбутню угоду.

Тоді ж Трамп заявив, що США знімають «дивовижну та безпрецедентну» морську блокаду Ормузької протоки та вимагають від Ірану відмови від ядерної зброї, відкриття протоки для судноплавства і знищення збагачених ядерних матеріалів.

30 травня 2026 року міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може частково послабити санкції проти Ірану залежно від результатів переговорів і виконання умов можливої угоди.

21 серпня 2026 року міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що збирається запровадити проти Ірану санкції такої сили, що вони обвалять його економіку.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.