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У Польщі планують скасувати деякі пільги

Світ
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У Польщі планують скасувати деякі пільги
У Польщі планують скасувати деякі пільги
Міністерство фінансів планує зміни до податкових пільг. Серед іншого, буде скасовано податкову пільгу на інтернет, натомість буде збільшено податкову пільгу для донорів.
Інформацію про заплановані зміни до податкових пільг опубліковано сайті Канцелярії прем’єр-міністра, пише inpoland.net.pl.

Які ще будуть зміни

Як повідомили у Міністерстві фінансів, метою запропонованих змін є «адаптація каталогу податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств до сучасних соціально-економічних реалій та пріоритетів державної політики».
У проєкті пропонується виключити податкову пільгу на інтернет із Закону про податок на доходи фізичних осіб та Закону про одноразовий податок.
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Цю пільгу було запроваджено у 2005 році в період обмеженого доступу до цифрових послуг і мало на меті боротися з цифровою ізоляцією та сприяти широкому доступу до інтернету. Як пояснило свою позицію Міністерство фінансів, «за нинішніх обставин ця пільга втратила своє початкове обґрунтування, а її подальша дія не сприяє досягненню поставлених цілей». Подальше використання цієї пільги призводить до зменшення доходів до державного бюджету.
Буде скасовано податкову пільгу на розширення, запроваджену на початку 2022 року. Вона мала на меті заохотити польських підприємців підвищувати свою конкурентоспроможність шляхом виходу на нові ринки або розширення асортименту продукції.
Натомість має бути збільшена пільга донорам крові. Як зазначено на сайті Кацелярії прем’єр-міністра, «збільшення податкових пільг є інструментом підтримки цієї діяльності шляхом посилення мотивації та активності донорів щодо здачі крові». Також в обґрунтванні зазначено, що донори виконують також і соціальну функцію, оскільки захищають здоров’я та життя інших людей.
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Податкову пільгу на робототехніку, яка діє з 2022 року, буде продовжено на 10 років. Наразі ця пільга дійсна лише до кінця поточного року, тому найближчим часом мають бути внесені законодавчі зміни.
Проєкт закону має бути представлений на розгляд уряду на рубежі цього та наступного кварталу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
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