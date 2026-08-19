ОАЕ зупиняють усі торговельно-економічні відносини з Іраном

Об’єднані Арабські Емірати зупинили всю торгівлю, комерційний обмін та фінансові операції з Ісламською Республікою Іран.
Про це заявила директорка Департаменту стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ ОАЕ Афра Аль-Хамелі, передає Укрінформ з посиланням на WAM.
«З огляду на регіональну ескалацію, яка підриває регіональний та міжнародний мир і безпеку, вся торгівля, комерційний обмін та фінансові операції з Іраном зупинені до подальшого повідомлення», — йдеться в заяві.
Аль-Хамелі спростувала всі твердження щодо стану економічних відносин між ОАЕ та Іраном і підтвердила відданість Еміратів «діалогу, співпраці та регіональній інтеграції» як важливим засобам просування миру, стабільності та процвітання в регіоні.
«ОАЕ залишаються твердо відданими захисту цілісності міжнародної фінансової системи відповідно до міжнародного права та найвищих світових стандартів», — наголосила Аль-Хамелі.