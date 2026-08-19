Болгарія буде розвивати чорноморські коридори Сьогодні 14:30 — Світ

Болгарія планує розвивати Чорноморський транспортний коридор, модернізувати сполучення з Румунією і Туреччиною та активніше долучатися до Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (Середнього коридору).

«Болгарія не повною мірою використовує стратегічний потенціал Чорного моря як частини європейських та євразійських транспортних ланцюгів. Активна участь країни у Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті (так званому Середньому коридорі) відкриє нові перспективи для розвитку болгарських морських портів і сухопутного сполучення з Туреччиною», — зазначається у програмі.

У документі вказується, що Середній коридор є безпечним маршрутом, якого не торкнулися санкції, тоді як ключові морські транспортні вузли, зокрема Червоне море та Ормузька протока, стають зонами ризику.

«Це зумовлює необхідність прискореної модернізації напрямків та об’єктів, що є частиною Транс’європейської транспортної мережі, а також європейських транспортних коридорів, які проходять через Болгарію: „Балтійське море — Чорне море — Егейське море“, „Західні Балкани — Східне Середземномор’я“ та „Рейн — Дунай“», — зазначено у програмі.

Окремим проєктом передбачене створення Чорноморського транспортного коридору, який включатиме автомагістраль «Чорне море» та транспортні сполучення з Румунією і Туреччиною.

У документі наголошується, що географічне положення є головною геополітичною перевагою Болгарії, оскільки через країну проходять маршрути між Європою та Азією. Уряд планує використати це для розвитку Болгарії як енергетичного, цифрового і транспортного вузла європейського значення.

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