SkyUp Airlines запускає 11 нових напрямків на літо 2027 року
Регулярна програма SkyUp з Кишинева на літо 2027 року
Австрія
- Кишинів (RMO) — Відень (VIE) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
Албанія
- Кишинів (RMO) — Тирана (TIA) — Кишинів (RMO)
Греція
- Кишинів (RMO) — Афіни (ATH) — Кишинів (RMO)
- Кишинів (RMO) — Корфу (CFU) — Кишинів (RMO)
- Кишинів (RMO) — Іракліон (HER) — Кишинів (RMO)
- Кишинів (RMO) — Родос (RHO) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
- Кишинів (RMO) — Салоніки (SKG) — Кишинів (RMO)
- Кишинів (RMO) — Закінтос (ZTH) — Кишинів (RMO)
Грузія
- Кишинів (RMO) — Батумі (BUS) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
- Кишинів (RMO) — Тбілісі (TBS) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
Ізраїль
- Кишинів (RMO) — Тель-Авів (TLV) — Кишинів (RMO)
Ірландія
- Кишинів (RMO) — Дублін (DUB) — Кишинів (RMO)
Іспанія
- Кишинів (RMO) — Аліканте (ALC) — Кишинів (RMO)
- Кишинів (RMO) — Барселона (BCN) — Кишинів (RMO)
- Кишинів (RMO) — Мадрид (MAD) — Кишинів (RMO)
- Кишинів (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI) — Кишинів (RMO)
Італія
- Кишинів (RMO) — Мілан-Бергамо (BGY) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
Кіпр
- Кишинів (RMO) — Ларнака (LCA) — Кишинів (RMO)
Німеччина
- Кишинів (RMO) — Дюссельдорф (DUS) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
- Кишинів (RMO) — Нюрнберг (NUE) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
Франція
- Кишинів (RMO) — Париж — Шарль-де-Голль (CDG) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
- Кишинів (RMO) — Ніцца (NCE) — Кишинів (RMO)
Хорватія
- Кишинів (RMO) — Пула (PUY) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
- Кишинів (RMO) — Спліт (SPU) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
Чехія
- Кишинів (RMO) — Прага (PRG) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
Чорногорія
- Кишинів (RMO) — Тіват (TIV) — Кишинів (RMO)
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