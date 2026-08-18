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SkyUp Airlines запускає 11 нових напрямків на літо 2027 року

Світ
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Літак SkyUp
Літак SkyUp
SkyUp відкрив продаж квитків на літній сезон 2027 року. Регулярна польотна програма авіакомпанії з Кишинева включає 26 напрямків до 11 країн.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
У літньому сезоні вперше з’являться рейси до Австрії та Хорватії. Нові маршрути також доповнять програму до Греції, Італії, Німеччини, Франції та Чехії.
Розклад рейсів, ціни на квитки та актуальна інформація для бронювання доступні на офіційному сайті авіакомпанії skyup.aero.

Регулярна програма SkyUp з Кишинева на літо 2027 року

Австрія

  • Кишинів (RMO) — Відень (VIE) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Албанія

  • Кишинів (RMO) — Тирана (TIA) — Кишинів (RMO)

Греція

  • Кишинів (RMO) — Афіни (ATH) — Кишинів (RMO)
  • Кишинів (RMO) — Корфу (CFU) — Кишинів (RMO)
  • Кишинів (RMO) — Іракліон (HER) — Кишинів (RMO)
  • Кишинів (RMO) — Родос (RHO) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
  • Кишинів (RMO) — Салоніки (SKG) — Кишинів (RMO)
  • Кишинів (RMO) — Закінтос (ZTH) — Кишинів (RMO)
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Грузія

  • Кишинів (RMO) — Батумі (BUS) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
  • Кишинів (RMO) — Тбілісі (TBS) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Ізраїль

  • Кишинів (RMO) — Тель-Авів (TLV) — Кишинів (RMO)

Ірландія

  • Кишинів (RMO) — Дублін (DUB) — Кишинів (RMO)

Іспанія

  • Кишинів (RMO) — Аліканте (ALC) — Кишинів (RMO)
  • Кишинів (RMO) — Барселона (BCN) — Кишинів (RMO)
  • Кишинів (RMO) — Мадрид (MAD) — Кишинів (RMO)
  • Кишинів (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI) — Кишинів (RMO)

Італія

  • Кишинів (RMO) — Мілан-Бергамо (BGY) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
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Кіпр

  • Кишинів (RMO) — Ларнака (LCA) — Кишинів (RMO)

Німеччина

  • Кишинів (RMO) — Дюссельдорф (DUS) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
  • Кишинів (RMO) — Нюрнберг (NUE) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Франція

  • Кишинів (RMO) — Париж — Шарль-де-Голль (CDG) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
  • Кишинів (RMO) — Ніцца (NCE) — Кишинів (RMO)
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Хорватія

  • Кишинів (RMO) — Пула (PUY) — Кишинів (RMO) — новий напрямок
  • Кишинів (RMO) — Спліт (SPU) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Чехія

  • Кишинів (RMO) — Прага (PRG) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Чорногорія

  • Кишинів (RMO) — Тіват (TIV) — Кишинів (RMO)
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвіаквиткиПодорожі
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