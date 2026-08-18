SkyUp Airlines запускає 11 нових напрямків на літо 2027 року Сьогодні 10:34 — Світ

Літак SkyUp

SkyUp відкрив продаж квитків на літній сезон 2027 року. Регулярна польотна програма авіакомпанії з Кишинева включає 26 напрямків до 11 країн.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У літньому сезоні вперше з’являться рейси до Австрії та Хорватії. Нові маршрути також доповнять програму до Греції, Італії, Німеччини, Франції та Чехії.

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Розклад рейсів, ціни на квитки та актуальна інформація для бронювання доступні на офіційному сайті авіакомпанії skyup.aero.

Регулярна програма SkyUp з Кишинева на літо 2027 року

Австрія

Кишинів (RMO) — Відень (VIE) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Албанія

Кишинів (RMO) — Тирана (TIA) — Кишинів (RMO)

Греція

Кишинів (RMO) — Афіни (ATH) — Кишинів (RMO)

Кишинів (RMO) — Корфу (CFU) — Кишинів (RMO)

Кишинів (RMO) — Іракліон (HER) — Кишинів (RMO)

Кишинів (RMO) — Родос (RHO) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Кишинів (RMO) — Салоніки (SKG) — Кишинів (RMO)

Кишинів (RMO) — Закінтос (ZTH) — Кишинів (RMO)

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Грузія

Кишинів (RMO) — Батумі (BUS) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Кишинів (RMO) — Тбілісі (TBS) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Ізраїль

Кишинів (RMO) — Тель-Авів (TLV) — Кишинів (RMO)

Ірландія

Кишинів (RMO) — Дублін (DUB) — Кишинів (RMO)

Іспанія

Кишинів (RMO) — Аліканте (ALC) — Кишинів (RMO)

Кишинів (RMO) — Барселона (BCN) — Кишинів (RMO)

Кишинів (RMO) — Мадрид (MAD) — Кишинів (RMO)

Кишинів (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI) — Кишинів (RMO)

Італія

Кишинів (RMO) — Мілан-Бергамо (BGY) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Кіпр

Кишинів (RMO) — Ларнака (LCA) — Кишинів (RMO)

Німеччина

Кишинів (RMO) — Дюссельдорф (DUS) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Кишинів (RMO) — Нюрнберг (NUE) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Франція

Кишинів (RMO) — Париж — Шарль-де-Голль (CDG) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Кишинів (RMO) — Ніцца (NCE) — Кишинів (RMO)

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Хорватія

Кишинів (RMO) — Пула (PUY) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Кишинів (RMO) — Спліт (SPU) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Чехія

Кишинів (RMO) — Прага (PRG) — Кишинів (RMO) — новий напрямок

Чорногорія

Кишинів (RMO) — Тіват (TIV) — Кишинів (RMO)

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