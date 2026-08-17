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ЄС готує наймасштабніші санкції проти росії з початку війни, — Каллас

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ЄС має намір значно розширити санкції проти росії в найближчі місяці.
Як заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, вже цієї осені готується наймасштабніший пакет антиросійських санкцій з початку війни, пише Reuters.
«Санкції ЄС уже дорого обійшлися росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро (1,16 трильйона доларів), і на осінь я висуваю наймасштабніший санкційний пакет з початку війни», — заявила вона.
Каллас зазначила, що цей пакет збільшить загальну кількість російських суб’єктів, які перебувають під санкціями, на третину.
«Тиск має продовжувати зростати доти, доки Москва не закінчить свою війну», — наголосила дипломатка.
Водночас Каллас не стала вдаватися в подробиці щодо термінів або деталей нового пакету санкцій.
За матеріалами:
УНІАН
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