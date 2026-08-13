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Литва розгортає нові фортифікації на кордоні

Світ
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Кабінет Міністрів Литви змінив встановлення інженерних заходів на кордоні з білоруссю та Калінінградською областю рф. Там планують створити нову зону безпеки.
Про це повідомляє литовське ЗМІ LTR.

Нова ділянка контрмобільних заходів

Згідно з ухваленим рішенням, на кордоні сформують:
  • 20-метрову ділянку контрмобільних заходів від шляху прикордонного патрулювання вглиб литовської території;
  • 150-метрові ділянки в оперативних районах, які визначили військові, — також від кордону шляху патрулювання вглиб країни.
У таких парках зазвичай зберігають «зуби дракона», «їжаків», «іспанських коней», бетонні блокпости, колючий дріт, дорожні блоки та морські контейнери.

Що заявив міністр оборони Литви

«Було розроблено цілий конкретний план, як він виглядає в діапазоні п’ять кілометрів, 20 км, 50 км, якими мають бути укріплення, які рішення мають бути прийняті», — заявив журналістам міністр оборони Литви Робертас Каунас.
Парки інженерного обладнання мають встановити в місцях, які визначили Збройні сили Литви, до кінця 2028 року.

Терміни

Раніше цю роботу планували завершити до 1 квітня 2025 року. У Міністерстві національної оборони пояснили, що термін довелося продовжити.
Причина — кількість військових контрмобільних інженерних флотів зросла з 27 до 50.
До кінця 2028 року також продовжили встановлення резервних загороджень на ділянках національних доріг, естакад та мостів, де кріплять вибухівку до інженерних споруд.
Замість раніше запланованих лісових ліній тепер метою стало створення водно-болотних угідь. Цю роботу мають завершити до кінця 2030 року.
«Після відновлення гідрологічного режиму, протягом кількох років територія стане важкопрохідною для важкої техніки без використання складного інженерного обладнання», — заявили в Міністерстві сільського господарства.
За матеріалами:
РБК-Україна
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