Колумбія повністю зупинила експорт кави Сьогодні 09:12 — Світ

Колумбія повністю зупинила експорт кави

Як пише Bloomberg, експорт кави з Колумбії практично зупинився після руйнівного землетрусу, який порушив роботу головного порту країни та заблокував ключові автомагістрал.

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Буенавентура, головний порт Колумбії з експорту кави, фактично недоступний через кілька перекритих доріг, зокрема в районі тунелів на автомагістралі Калі-Буенавентура, яка є ключовим маршрутом до тихоокеанського узбережжя країни.

«Наразі операції з кавою призупинені. Можливо, є поодинокі поставки, але на даний момент експорт кави повністю зупинився. Поки немає жодної офіційної інформації про те, коли дорога буде повністю відкрита», — повідомляє голова асоціації експортерів кави Asoexport Густаво Гомес.

Керівники портових терміналів оцінюють збитки та призупинили або обмежили операції з кавою. Інші порти в Картахені та Санта-Марті на карибському узбережжі Колумбії не повідомляли про серйозні збої, але перенаправлення кави на північ ускладнене через гостру нестачу вантажівок.

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Обмеження посилюються через концентрацію транспортних компаній та переробних потужностей у регіоні вирощування кави поблизу району, постраждалого від землетрусу.

Колумбія — другий за величиною у світі виробник преміальних зерен. Виробництво кави в Колумбії у 2025 році досягло 804 тисяч тонн. Навіть після відновлення роботи доріг та об’єктів, експорт може зіткнутися з подальшими затримками. Колумбії загрожують затори на дорогах та перевантажені порти.

Раніше ми писали , що кава прямує до своєї найдовшої серії дорожчання з 1980 року, оскільки ринок бореться з постійними проблемами з постачанням у ключових регіонах.

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