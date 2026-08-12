Обміління Рейну спричинило зростання цін на пальне в Німеччині Сьогодні 09:44 — Світ

Через екстремально низький рівень води в Рейні в Німеччині зростають логістичні витрати на транспортування нафти та пального, що вже сприяє підвищенню цін на бензин і дизель, передусім у західних регіонах країни.

Про це повідомляє Handelsblatt, пише УНН.

«Нинішній низький рівень води в Рейні сприяє зростанню цін," — каже експерт ADAC з ринку пального Крістіан Лаберер.

Водночас це лише один із кількох чинників, що впливають на нинішні ціни на пальне.

Причина в тому, що Рейн також використовується як транспортний шлях для перевезення нафти, бензину та дизельного пального. Великі танкери зазвичай дають змогу перевозити їх значно дешевше, ніж порівняно невеликі вантажівки. За словами експерта, через нинішній низький рівень води «логістичні витрати на транспортування пального та окремих продуктів його переробки місцями значно зростають, однак, за даними галузі, постачання наразі залишається гарантованим».

Крім того, німецький ринок забезпечується не лише через Рейн, а й через «мережу морських портів, нафтопереробних заводів, трубопроводів, а також залізничного та автомобільного транспорту», — зазначає Лаберер. «Тому наразі низький рівень води, ймовірно, сприяє передусім регіональному зростанню цін на пальне».

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