Новий китайський авіалайнер «розвалюється» у повітрі, — ЗМІ Сьогодні 05:14 — Світ

Новий китайський авіалайнер «розвалюється» у повітрі, — ЗМІ

У мережі з’явився документ китайської авіакомпанії China Southern Airlines, який стосується нового літака COMAC C919.

Він датований травнем цього року та містить перелік критичних дефектів машини, повідомляє The Epoch Times

Автентичність документа не підтверджена, водночас це не заважає авіаційній спільноті активно обговорювати його зміст.

Серед виявлених недоліків C919 зазначаються витоки оливи в сухому відсіку крила, пошкодження кріплень контурів пожежної сигналізації, відшарування панелі закрилків, заклинювання клапанів системи протиобледеніння, а також обгоріла панель електроживлення задньої кухні. Деякі з цих несправностей були відомі ще під час приймання літаків і льотних випробувань, однак продовжували виникати після їх введення в експлуатацію.

Повідомляється, що проблеми з новими літаками виникали неодноразово. Зокрема, на одному з C919 (бортовий номер B-659F) перший серйозний збій стався лише через 13 годин після його введення в експлуатацію.

У документі йдеться не про поодинокі випадки, а про повторювані несправності, які автори називають «системними проблемами, що існують тривалий час».

Як стверджується, China Southern вимагала від COMAC розкрити інформацію про раніше виявлені дефекти та надати плани їх усунення. Наразі авіакомпанія експлуатує 12 літаків C919, а ще 88 замовила. Загалом її портфель замовлень налічує 100 таких лайнерів із поставками до 2031 року.

COMAC C919 став першим вузькофюзеляжним реактивним пасажирським літаком, повністю розробленим у Китаї. Лайнери цього сімейства позиціонуються як конкуренти популярних моделей Boeing та Airbus, зокрема Airbus A320neo і Boeing 737 MAX.

Конкурентом C919 також виступає російський МС-21. Водночас китайська програма наразі суттєво випереджає російську. C919 уже пройшов сертифікацію, випускається серійно та виконує комерційні рейси, тоді як МС-21 досі перебуває на етапі випробувань.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.