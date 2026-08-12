0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий китайський авіалайнер «розвалюється» у повітрі, — ЗМІ

Світ
975
Новий китайський авіалайнер «розвалюється» у повітрі, — ЗМІ
Новий китайський авіалайнер «розвалюється» у повітрі, — ЗМІ
У мережі з’явився документ китайської авіакомпанії China Southern Airlines, який стосується нового літака COMAC C919.
Він датований травнем цього року та містить перелік критичних дефектів машини, повідомляє The Epoch Times.
Автентичність документа не підтверджена, водночас це не заважає авіаційній спільноті активно обговорювати його зміст.
Серед виявлених недоліків C919 зазначаються витоки оливи в сухому відсіку крила, пошкодження кріплень контурів пожежної сигналізації, відшарування панелі закрилків, заклинювання клапанів системи протиобледеніння, а також обгоріла панель електроживлення задньої кухні. Деякі з цих несправностей були відомі ще під час приймання літаків і льотних випробувань, однак продовжували виникати після їх введення в експлуатацію.
Повідомляється, що проблеми з новими літаками виникали неодноразово. Зокрема, на одному з C919 (бортовий номер B-659F) перший серйозний збій стався лише через 13 годин після його введення в експлуатацію.
У документі йдеться не про поодинокі випадки, а про повторювані несправності, які автори називають «системними проблемами, що існують тривалий час».
Як стверджується, China Southern вимагала від COMAC розкрити інформацію про раніше виявлені дефекти та надати плани їх усунення. Наразі авіакомпанія експлуатує 12 літаків C919, а ще 88 замовила. Загалом її портфель замовлень налічує 100 таких лайнерів із поставками до 2031 року.
COMAC C919 став першим вузькофюзеляжним реактивним пасажирським літаком, повністю розробленим у Китаї. Лайнери цього сімейства позиціонуються як конкуренти популярних моделей Boeing та Airbus, зокрема Airbus A320neo і Boeing 737 MAX.
Конкурентом C919 також виступає російський МС-21. Водночас китайська програма наразі суттєво випереджає російську. C919 уже пройшов сертифікацію, випускається серійно та виконує комерційні рейси, тоді як МС-21 досі перебуває на етапі випробувань.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems