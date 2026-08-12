Японія посилила вимоги для отримання віз громадянами рф Сьогодні 18:00 — Світ

Японія посилила вимоги до документів, необхідних громадянам росії для оформлення віз. Зміни стосуються, зокрема, підтвердження працевлаштування та фінансового стану заявників.

Згідно з інформацією японського посольства, працюючі громадяни рф тепер мають подавати оригінал довідки з місця роботи з підписом відповідального працівника та «мокрою» печаткою. Якщо в документі не зазначено розмір заробітної плати, додатково потрібно надати довідку 2-ПДФО.

Також усі заявники повинні надати оригінал довідки з російського банку про залишок коштів на рахунку із підписом працівника банку та «мокрою» печаткою. Окремо розширено перелік документів для неповнолітніх, студентів, пенсіонерів та осіб, які їх фінансують.

Посилення перевірок почалося ще навесні, коли візовий центр Японії в Москві став ретельніше перевіряти документи. За даними Асоціації туроператорів Росії, це призвело до збільшення строків оформлення віз. У деяких випадках від кожного члена сім’ї можуть вимагати повний пакет фінансових і особистих документів, зокрема підтвердження родинних зв’язків.

Туроператори зазначають, що раніше японська візова процедура була значно простішою, що сприяло популярності напрямку серед російських туристів. Тепер процес став більш бюрократизованим, що ускладнює роботу компаній та викликає невдоволення мандрівників.

Посилення вимог відбувається на тлі стрімкого зростання кількості росіян, які відвідують Японію.

У 2021 році країну відвідали близько 3,7 тис. громадян рф, у 2022 році — 10,4 тис.,

у 2023 році — 42 тис.,

у 2024 році — 99,3 тис.,

у 2025 році — вже 194,9 тис. осіб.

Зростання продовжилося і у 2026 році. За перше півріччя Японію відвідали 104,4 тис. росіян, що на 24,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У червні кількість відвідувачів з рф становила 12,8 тис. осіб — на 7,1% більше у річному вимірі та рекордний показник для цього місяця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.