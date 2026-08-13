В Китаї прототип магнітопоїзда досяг рекорду, розігнавшись до швидкості літака 13.08.2026, 00:05 — Світ

Демонстратор магнітопоїзда (маглев) масою 1110 кг розігнався до 800 км/год лише за 5,3 секунди. Випробування проводили на спеціальному треку завдовжки 1 км у китайській провінції Хубей, повідомляє CGTN.

Цей заїзд став уже третім за останні шість місяців, коли випробувальна платформа встановила новий світовий рекорд з розгону магнітного поїзда на короткій дистанції. Тести показали, що досягнення надвисоких швидкостей не перешкоджає контрольованому гальмуванню. Після розгону потяг плавно зупинився менш ніж за 200 метрів.

Випробування дозволили перевірити низку ключових технологій, зокрема передачу енергії великої потужності в перехідних режимах, електромагнітну тягу, керування левітацією на високих швидкостях, точне позиціонування та аварійне гальмування.

На відміну від звичайного поїзда, експериментальний апарат не використовує колеса для руху рейками. Він рухається на магнітах, що виключає тертя, а електромагнітна хвиля рухає його вперед, немов «гігантська рогатка».

Колія спроектована з точним вирівнюванням, відхилення від якого не перевищують 0,5 міліметра. Передбачається, що цю технологію можна використовувати не лише у транспортних цілях, а й для запуску ракет та винищувачів.

Попри те, що концепція такого транспорту виникла давно, її масштабному розвитку завадили технічні та економічні чинники. Наразі маглев не здатен використовувати наявну транспортну інфраструктуру, однак розробляються проєкти, які передбачають розміщення магнітних елементів між рейками звичайної залізниці або безпосередньо під дорожнім полотном.

УНІАН За матеріалами:

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