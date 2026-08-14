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Трамп запроваджує 100% мита на імпорт дронів через загрозу національній безпеці

Світ
29
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт безпілотників та їх компонентів. Для окремих категорій продукції ставка становитиме 100%, зокрема для дронів, які Вашингтон вважає такими, що становлять особливу загрозу національній безпеці.
Про це пише Delo.ua з посиланням на сайт Білого дому.
У документі зазначається, що надмірна залежність США від іноземних постачальників безпілотників і компонентів створює ризики для національної та економічної безпеки.
У Білому домі наголошують, що програма Трампа щодо тарифів на дрони «захищатиме національну безпеку Сполучених Штатів, а також їхню оборонну та суміжну з обороною промислову базу, підтримуючи та створюючи робочі місця для американців».
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Які дрони обкладатимуть 100% митом

Найвища ставка стосуватиметься безпілотників із характеристиками, які Вашингтон визначає як особливо чутливі для національної безпеки.
Зокрема, йдеться про дрони з максимальною злітною масою понад 25 кг та тепловізійними можливостями. 100% мито також поширюватиметься на док-станції та окремі критично важливі компоненти.
Для менших безпілотників та інших комплектуючих, які не мають характеристик, безпосередньо пов’язаних із загрозами національній безпеці, ставка становитиме 25%.
Водночас для низки країн-союзників США передбачені нижчі тарифи. Для ЄС, Японії, Ліхтенштейну, Республіки Корея, Швейцарії та Тайваню мито на БпЛА і комплектуючі становитиме 15%, для Великої Британії — 10%, за умови що всі технології вироблені в самій країні або у США.
Мита набудуть чинності через 21 день. Для компонентів БпЛА, які не мають великого значення, — через 180 днів.
За матеріалами:
Діло
ТрампМитоСША
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