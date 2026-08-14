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Удари рф по десятках зерновозів біля України загрожують світовим поставкам їжі

Світ
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росія розгорнула кампанію ударів по вантажних суднах біля берегів України, що зупинила майже все судноплавство до Одеси та з неї — найважливішої ланки України у зв’язку зі світовою економікою.
Російська кампанія проти України — великого виробника таких зернових, як пшениця, кукурудза та ячмінь, — що розпочалася на початку сезону збору врожаю, може занурити глобальні ланцюги постачання продовольства в хаос, пише The New York Times. У 2022 році, у перші місяці повномасштабної війни, Росія встановила блокаду українських портів, що спричинило стрибок світових цін на продовольство та, за оцінками, поставило 70 мільйонів людей під підвищений ризик гострого дефіциту продовольства.
Російські удари — це найновіший розділ у давньому протистоянні за Чорне море та прилегле Азовське. Нова зброя, що дозволяє з великою точністю вражати цілі на великих відстанях, перетворила повільні вантажні судна на легкі мішені. За даними українських офіційних осіб, у червні та липні російські сили атакували щонайменше 50 вантажних суден, у результаті чого загинуло понад 30 цивільних осіб.
ЗМІ пишуть, що морська кампанія Москви, судячи з усього, є відповіддю на знищення Україною російського флоту нафтових танкерів класу «річка-море» в Азовському морі та на триваючі удари Києва по суднах, що перевозять російські товари, через що окупований Крим опинився в ізоляції та відчуває нестачу палива.
Остання масштабна атака України відбулася перед світанком у середу, коли сили країни атакували російський порт Новоросійськ на Чорному морі реактивними дронами, ракетами та безпілотними морськими системами, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, були уражені позиції ППО, причали та інфраструктура морського порту.
За матеріалами:
УНІАН
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