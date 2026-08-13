рф вже відстає від квоти ОПЕК+ на 1 млн барелів Сьогодні 20:25 — Світ

рф вже відстає від квоти ОПЕК+ на 1 млн барелів

росія у липні видобувала в середньому 8,89 млн барелів нафти на добу, що майже на 1 млн барелів менше за встановлену для країни квоту ОПЕК+.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на щомісячний звіт організації країн-експортерів нафти.

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Якщо порівняти із середнім показником червня, російський видобуток у липні скоротився лише на 6000 барелів на добу. Водночас фактичний обсяг значно нижчий за цільовий рівень у 9,82 млн барелів на добу, передбачений угодою оосії з партнерами по ОПЕК+.

Відставання від квоти відбувається на тлі майже щоденних атак України на російську нафтову інфраструктуру.

За підрахунками Bloomberg на основі публічних заяв України та Росії, від початку місяця було атаковано дев’ять із 34 великих російських НПЗ. Більшість із них уже зазнавали ударів цього року.

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