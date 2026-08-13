рф вже відстає від квоти ОПЕК+ на 1 млн барелів
Якщо всі українці в Польщі не вийдуть на роботу, економіка зупиниться — заступник міністра ВС Польщі
Партнерська9 кроків, які варто зробити перед купівлею першого bStock: чек-лист для українського інвестора
Литва розгортає нові фортифікації на кордоні
Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, — Зеленський
Угорщина збирається побудувати поріг на Дунаї для охолодження АЕС «Пакш»
путін пригрозив захоплювати західні судна у світовому океані у відповідь на затримання російських танкерів