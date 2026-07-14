ЄС затвердив нові правила для авіапасажирів: що зміниться з 2027 року

Авіакомпанії, посередники та платформи для бронювання авіаквитків повинні будуть відображати вартість квитків разом із вартістю перевезення ручної поклажі за замовчуванням.
Пасажири зможуть використати зворотний квиток навіть після пропуску першого рейсу
Пасажири, які пропустили переліт за першим сегментом квитка в обидва боки, зможуть скористатися зворотним рейсом без штрафів чи додаткових санкцій.
Також автоматичне відшкодування отримуватимуть пасажири, яких через зміну умов перевезення розмістили у класі обслуговування нижчому за той, який був заброньований під час купівлі квитка.
Правила компенсацій за затримки рейсів
Порядок компенсацій у разі затримки або скасування рейсів суттєво не зміниться. Пасажири, як і раніше, матимуть право на компенсацію, якщо рейс затримався щонайменше на три години і відповідальність за це несе авіакомпанія.
Водночас перевізники не нестимуть відповідальності за інциденти, пов’язані з агресивною поведінкою пасажирів, несприятливими погодними умовами, стихійними лихами або страйками працівників аеропортів чи наземного обслуговування.