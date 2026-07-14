ЄС затвердив нові правила для авіапасажирів: що зміниться з 2027 року Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Порядок компенсацій у разі затримки або скасування рейсів суттєво не зміниться

Рада Європейського Союзу офіційно схвалила пакет реформ, який розширює права авіапасажирів. Документ раніше вже підтримав Європейський парламент.

Про це повідомляє DW.

Нові правила поширюватимуться на всі рейси, що вилітають з аеропортів країн ЄС, а також на рейси, які прибувають до Євросоюзу та виконуються авіакомпаніями, зареєстрованими в країнах блоку.

Очікується, що зміни набудуть чинності в середині 2027 року.

Нові правила авіаперельотів у Європі

Дітям дозволять сидіти поруч із батьками без додаткової плати

Згідно з новими правилами, діти віком до 14 років матимуть право сидіти поруч із батьками або супроводжуючими особами без необхідності оплачувати бронювання місць.

Таке саме право отримають вагітні жінки та пасажири з обмеженою мобільністю, які подорожують разом із супроводжуючою особою.

Помилки в іменах

Авіаперевізники будуть зобов’язані безкоштовно виправляти помилки у написанні імен пасажирів у квитках.

Крім того, після проходження реєстрації пасажири зможуть отримувати друковані посадкові талони без додаткової оплати.

Інформація про багаж

Авіакомпанії, посередники та платформи для бронювання авіаквитків повинні будуть відображати вартість квитків разом із вартістю перевезення ручної поклажі за замовчуванням.

Пасажири зможуть використати зворотний квиток навіть після пропуску першого рейсу

Пасажири, які пропустили переліт за першим сегментом квитка в обидва боки, зможуть скористатися зворотним рейсом без штрафів чи додаткових санкцій.

Також автоматичне відшкодування отримуватимуть пасажири, яких через зміну умов перевезення розмістили у класі обслуговування нижчому за той, який був заброньований під час купівлі квитка.

Правила компенсацій за затримки рейсів

Порядок компенсацій у разі затримки або скасування рейсів суттєво не зміниться. Пасажири, як і раніше, матимуть право на компенсацію, якщо рейс затримався щонайменше на три години і відповідальність за це несе авіакомпанія.

Водночас перевізники не нестимуть відповідальності за інциденти, пов’язані з агресивною поведінкою пасажирів, несприятливими погодними умовами, стихійними лихами або страйками працівників аеропортів чи наземного обслуговування.

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Нові правила передбачають спрощення процедури подання заяв на компенсацію та чіткіше визначають права пасажирів у разі порушення графіка подорожі. Зокрема:

інформацію про права пасажира авіакомпанії повинні будуть надати в письмовій формі протягом 96 годин після завершення подорожі;

пасажири матимуть дев’ять місяців для подання заявки на компенсацію;

авіакомпанії повинні будуть виплатити компенсацію або надати обґрунтовану відмову протягом 30 календарних днів.

У разі порушення графіка подорожі авіапасажири матимуть право на:

прохолодні напої через дві години після затримки рейсу;

харчування через три години після затримки;

подальше забезпечення харчуванням кожні п’ять годин після цього, але не більше трьох разів на добу;

безкоштовне проживання в готелі у разі необхідності;

безкоштовний трансфер до місця проживання та назад до аеропорту.

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