10 вакансій із цікавими бенефітами Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

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Хороша зарплата — це важливо, але дедалі частіше кандидати звертають увагу й на інші бонуси. Додаткові вихідні, компенсація занять спортом, психолог, можливість працювати з-за кордону чи навіть кімнати для відпочинку — усе це вже пропонують українські роботодавці. Із посиланням на robota.ua ділимося вакансіями, де переваги не обмежуються лише розміром зарплати.

Адміністратор у Novus

📍 Баришівка, Київська область

Про роботодавця

Українська мережа супермаркетів шукає адміністратора , який контролюватиме роботу касової зони, проводитиме інкасацію, вирішуватиме питання обслуговування покупців та координуватиме роботу касирів.

Серед переваг роботи у компанії: безкоштовне харчування, медичне страхування не лише для працівника, а й для членів його родини, допомога з житлом для іногородніх, безкоштовне навчання та можливості кар’єрного зростання, спортивні та соціальні активності.

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AI Scriptwriter (Storyby) у Skelar

📍 Гібридний формат у Києві або ремоут

Компанія шукає сценариста для entertainment-tech проєкту Storyby, який буде створювати зіркові трейлери та сюжети з фільмів.

Працівники отримають доступ до власної освітньої екосистеми SKELAR із програмами з AI, менеджменту та інших напрямів, зможуть тренуватися у корпоративному спортзалі або на скеледромі, працювати у сучасному просторі із зонами відпочинку Bali, бібліотеками та комфортними коворкінгами.

Також компанія забезпечує безкоштовні сніданки й обіди, медичне страхування, спортивні активності, корпоративні знижки та можливість долучатися до соціальних ініціатив через благодійний фонд SKELAR Foundation, який підтримує ветеранів та реалізує масштабні суспільні проєкти.

Асистент генерального директора у Sova Jewelry House

📍 Київ

Український ювелірний бренд пропонує у вакансії не лише компенсацію навчання, медичне страхування, корпоративні знижки в мережі фітнес-центрів, а й розширену програму підтримки ветеранів і ветеранок, зокрема компенсацію житла, психологічний та юридичний супровід, додаткові дні відпустки й покращені умови медичного страхування.

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Молодший (а) аудитор (ка) у Deloitte

📍 Київ (гібридний формат роботи)

Вакансія підійде студентам старших курсів і випускникам профільних спеціальностей. Перед початком роботи компанія проводить чотиритижневе навчання професії з нуля. Передбачається старт роботи у вересні.

Серед переваг: можливість отримати міжнародну сертифікацію ACCA, курси англійської мови, доступ до освітніх платформ LinkedIn Learning та Udemy, страхування життя, здоров’я та подорожей, консультації психолога, бізнес-коуча, фінансових і юридичних експертів, 25 робочих днів оплачуваної відпустки та додатковий вихідний у день народження, гібридний формат роботи й регулярний перегляд заробітної плати.

Data Analyst у «Сінево Україна»

📍 Київ

Роботодавець — європейська мережа медичних лабораторій, що входить до шведської групи компаній Medicover.

Що пропонує роботодавець : оплачувані навчальні курси та програми, безкоштовні медичні аналізи для працівників та їх близьких, щорічний перегляд заробітної плати, а також систему премій і бонусів.

Customer Success Manager (German Language) в Upstairs

📍 В офісі/віддалено

Українська продуктова IT-компанія має вакансію . Бонусом є можливість працювати віддалено, а також щомісячний бюджет Benefit Cafe, який можна витратити на спорт, хобі, навчання або інші особисті потреби, індивідуальний бюджет на професійне навчання та розвиток (курси, корпоративна англійська, воркшопи та онлайн-бібліотека), медичне страхування у топових клініках та компенсація консультацій із психологом, регулярні майстер-класи, тімбілдинги та корпоративні заходи, офіційне працевлаштування в Україні або Польщі та чіткий план кар’єрного розвитку.

Team Lead Project Manager у select form (Fractal)

📍 Київ

гнучкий початок і завершення робочого дня;

прозора політика Sabbatical — можливість взяти тривалу оплачувану перерву в роботі на 1−3 місяці;

компенсація 50% вартості професійного навчання;

додаткові оплачувані day off у разі важливих життєвих подій;

корпоративні знижки на навчання, спорт, книги, техніку, здоров’я, розваги та доставку їжі, побутові послуги і фінансові сервіси;

швидке ухвалення рішень без зайвої бюрократії, командні заходи та професійні спільноти для обміну досвідом.

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Головний бухгалтер (проєкт bodotravel), заступник головного бухгалтера групи компаній у bodo

📍 Київ (гібридний формат)

Працівники можуть скористатися remote-зимівкою — до двох місяців працювати віддалено з іншої країни, а також двічі на рік брати участь у remote work retreat, поєднуючи роботу з перебуванням біля моря, у горах чи в іншій локації, що надихає.

Для любителів мандрівок діють 30% знижки на тури bodotravel та враження bodo, а також можливість долучатися до клубу подорожей і тематичних виїздів компанії.

Серед інших переваг: додаткові вихідні, оплачувані волонтерські дні, безкоштовні юридичні консультації, покриття 50% витрат на професійне навчання, щорічні медичні чекапи, корпоративні екскурсії та подарунки-враження до свят і ювілеїв роботи в компанії.

Інженер з підтримки приміщень на виробництво роботизованих комплексів

📍 Київ

Серед бенефітів, вказаних у вакансії: бронювання працівників, компенсація до 50% витрат на релокацію для співробітників, які переїжджають з інших регіонів та безкоштовні комплексні обіди.

Крім цього, роботодавець забезпечує оплачуване навчання, адаптацію з наставником, прозору систему бонусів, сучасні виробничі приміщення із зонами відпочинку та власним бомбосховищем на території підприємства.

Tax Specialist у MacPaw

📍 Київ (гібридний формат)

Роботодавець — розробник і дистриб’ютор програмного забезпечення для macOS та iOS зі штаб-квартирою в Києві.

Компанія пропонує цікавий пакет бенефітів . Працівники самі обирають, працювати віддалено чи в офісі, користуються гнучким графіком без контролю робочих годин, мають медичне страхування з першого місяця роботи та додаткові оплачувані вихідні.

В офісі облаштовані спортзал, кімната для сну й медитації, тераса для відпочинку, а також pet-friendly простір, де живуть офісні коти й можна приходити зі своїми домашніми улюбленцями.

Після п’яти років роботи співробітники можуть скористатися sabbatical — тривалою оплачуваною перервою для відпочинку чи власних проєктів.

Компанія також підтримує ветеранів, реалізує масштабні благодійні ініціативи через MacPaw Foundation та заохочує працівників долучатися до соціальних проєктів.

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