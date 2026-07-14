10 вакансій із цікавими бенефітами

Хороша зарплата — це важливо, але дедалі частіше кандидати звертають увагу й на інші бонуси. Додаткові вихідні, компенсація занять спортом, психолог, можливість працювати з-за кордону чи навіть кімнати для відпочинку — усе це вже пропонують українські роботодавці. Із посиланням на robota.ua ділимося вакансіями, де переваги не обмежуються лише розміром зарплати.
Адміністратор у Novus
📍 Баришівка, Київська область
Про роботодавця
Українська мережа супермаркетів шукає адміністратора, який контролюватиме роботу касової зони, проводитиме інкасацію, вирішуватиме питання обслуговування покупців та координуватиме роботу касирів.
Серед переваг роботи у компанії: безкоштовне харчування, медичне страхування не лише для працівника, а й для членів його родини, допомога з житлом для іногородніх, безкоштовне навчання та можливості кар’єрного зростання, спортивні та соціальні активності.
Компанія шукає сценариста для entertainment-tech проєкту Storyby, який буде створювати зіркові трейлери та сюжети з фільмів.
Працівники отримають доступ до власної освітньої екосистеми SKELAR із програмами з AI, менеджменту та інших напрямів, зможуть тренуватися у корпоративному спортзалі або на скеледромі, працювати у сучасному просторі із зонами відпочинку Bali, бібліотеками та комфортними коворкінгами.
Також компанія забезпечує безкоштовні сніданки й обіди, медичне страхування, спортивні активності, корпоративні знижки та можливість долучатися до соціальних ініціатив через благодійний фонд SKELAR Foundation, який підтримує ветеранів та реалізує масштабні суспільні проєкти.
Асистент генерального директора у Sova Jewelry House
📍 Київ
Український ювелірний бренд пропонує у вакансії не лише компенсацію навчання, медичне страхування, корпоративні знижки в мережі фітнес-центрів, а й розширену програму підтримки ветеранів і ветеранок, зокрема компенсацію житла, психологічний та юридичний супровід, додаткові дні відпустки й покращені умови медичного страхування.
Вакансія підійде студентам старших курсів і випускникам профільних спеціальностей. Перед початком роботи компанія проводить чотиритижневе навчання професії з нуля. Передбачається старт роботи у вересні.
Серед переваг: можливість отримати міжнародну сертифікацію ACCA, курси англійської мови, доступ до освітніх платформ LinkedIn Learning та Udemy, страхування життя, здоров’я та подорожей, консультації психолога, бізнес-коуча, фінансових і юридичних експертів, 25 робочих днів оплачуваної відпустки та додатковий вихідний у день народження, гібридний формат роботи й регулярний перегляд заробітної плати.
Data Analyst у «Сінево Україна»
📍 Київ
Роботодавець — європейська мережа медичних лабораторій, що входить до шведської групи компаній Medicover.
Що пропонує роботодавець: оплачувані навчальні курси та програми, безкоштовні медичні аналізи для працівників та їх близьких, щорічний перегляд заробітної плати, а також систему премій і бонусів.
Customer Success Manager (German Language) в Upstairs
📍 В офісі/віддалено
Українська продуктова IT-компанія має вакансію. Бонусом є можливість працювати віддалено, а також щомісячний бюджет Benefit Cafe, який можна витратити на спорт, хобі, навчання або інші особисті потреби, індивідуальний бюджет на професійне навчання та розвиток (курси, корпоративна англійська, воркшопи та онлайн-бібліотека), медичне страхування у топових клініках та компенсація консультацій із психологом, регулярні майстер-класи, тімбілдинги та корпоративні заходи, офіційне працевлаштування в Україні або Польщі та чіткий план кар’єрного розвитку.
Працівники можуть скористатися remote-зимівкою — до двох місяців працювати віддалено з іншої країни, а також двічі на рік брати участь у remote work retreat, поєднуючи роботу з перебуванням біля моря, у горах чи в іншій локації, що надихає.
Для любителів мандрівок діють 30% знижки на тури bodotravel та враження bodo, а також можливість долучатися до клубу подорожей і тематичних виїздів компанії.
Серед інших переваг: додаткові вихідні, оплачувані волонтерські дні, безкоштовні юридичні консультації, покриття 50% витрат на професійне навчання, щорічні медичні чекапи, корпоративні екскурсії та подарунки-враження до свят і ювілеїв роботи в компанії.
Інженер з підтримки приміщень на виробництво роботизованих комплексів
📍 Київ
Серед бенефітів, вказаних у вакансії: бронювання працівників, компенсація до 50% витрат на релокацію для співробітників, які переїжджають з інших регіонів та безкоштовні комплексні обіди.
Крім цього, роботодавець забезпечує оплачуване навчання, адаптацію з наставником, прозору систему бонусів, сучасні виробничі приміщення із зонами відпочинку та власним бомбосховищем на території підприємства.
Tax Specialist у MacPaw
📍 Київ (гібридний формат)
Роботодавець — розробник і дистриб’ютор програмного забезпечення для macOS та iOS зі штаб-квартирою в Києві.
Компанія пропонує цікавий пакет бенефітів. Працівники самі обирають, працювати віддалено чи в офісі, користуються гнучким графіком без контролю робочих годин, мають медичне страхування з першого місяця роботи та додаткові оплачувані вихідні.