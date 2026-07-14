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В Україні падають ціни на лохину

Особисті фінанси
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В Україні падають ціни на лохину
В Україні падають ціни на лохину
Ціни на лохину в Україні стрімко знижуються.
Про це повідомляють аналітики спеціалізованого проєкту EastFruit.

Яка ціна

Лише з кінця минулого робочого тижня ціни на лохину в українських господарствах знизилися в середньому на 17%.
Наразі виробники реалізують основні партії ягоди по 300−400 грн/кг (6,75−8,99 дол./кг), тоді як ще тиждень тому вони не погоджувалися продавати лохину дешевше, ніж за 380 грн/кг (8,54 дол./кг).
За словами виробників, здешевлення лохини зумовлене одразу кількома чинниками. Насамперед на ринку суттєво зросла пропозиція, адже більшість господарств розпочали масове збирання врожаю. Додатковий тиск на ціни чинить велика кількість відносно недорогих сезонних фруктів і ягід, які зараз представлені на ринку.
Водночас, попри нинішнє зниження цін, лохина в Україні все ще коштує в середньому на 37% дорожче, ніж у цей самий період торік. Учасники ринку пояснюють таку різницю нижчою врожайністю ягоди в українських господарствах, що стала наслідком аномальних погодних умов під час її достигання.

Ціни на лохину в супермаркетах України

  • В АТБ ягоду продають по 498,95 грн/кг.
  • При цьому в «Сільпо» лохину можна купити по 499 гривень за кілограм.
За матеріалами:
Finance.ua
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