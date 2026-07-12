Кому роботодавці пропонують найвищі зарплати в Україні Сьогодні 14:17 — Особисті фінанси

Які фахівці заробляють найбільше та найменше в Україні, Фото: magnific

Станом на червень 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 тис. грн. Це на 6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше заробляють фахівці зі значним досвідом та представники дефіцитних професій.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості у коментарі для «РБК-Україна».

У яких регіонах платять найбільше

Як повідомили у Службі зайнятості, середня зарплата у вакансіях, розміщених на Єдиному порталі вакансій, нині становить 30 тис. грн.

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Для порівняння, у червні 2025 року роботодавці в середньому пропонували 24 тис. грн. Таким чином, за останній рік середній рівень оплати праці зріс на 6 тисяч гривень.

Найвищі середні зарплати традиційно пропонують роботодавці у столиці — 38 тисяч гривень.

До регіонів з найбільшими середніми зарплатами також увійшли:

Вінничина — 36 тис. грн;

Херсонщина — 34 тис. грн;

Дніпропетровщина — 31 тис. грн;

Харківщина — 31 тис. грн;

Кому платять найбільше

Спеціалісти зі значним досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах отримують найвищі зарплатні пропозиції. Також більше за інших платять фахівцям, яких сьогодні бракує на ринку праці.

Серед найбільш оплачуваних вакансій:

операційний директор — 92 тис. грн;

водій міжнародних перевезень — 66 тис. грн;

рієлтор — 58 тис. грн;

автомаляр — 57 тис. грн;

програміст — 52 тис. грн;

автослюсар — 47 тис. грн;

шеф-кухар — 46 тис. грн;

кранівник — 37 тис. грн.

Кому пропонують найнижчі зарплати

Найменший рівень оплати праці зберігається у вакансіях, що не потребують спеціальної освіти чи професійної підготовки.

Для таких працівників роботодавці здебільшого пропонують мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 грн.

Йдеться, зокрема, про вакансії двірників, прибиральників, кухонних робітників, мийників посуду, листонош та укладальників-пакувальників.

У Службі зайнятості пояснюють, що різниця в оплаті праці насамперед залежить від рівня кваліфікації працівника, складності виконуваної роботи, професійного досвіду та попиту на конкретну спеціальність.

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