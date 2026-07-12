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Кому роботодавці пропонують найвищі зарплати в Україні

Особисті фінанси
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Які фахівці заробляють найбільше та найменше в Україні
Які фахівці заробляють найбільше та найменше в Україні, Фото: magnific
Станом на червень 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 тис. грн. Це на 6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше заробляють фахівці зі значним досвідом та представники дефіцитних професій.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості у коментарі для «РБК-Україна».

У яких регіонах платять найбільше

Як повідомили у Службі зайнятості, середня зарплата у вакансіях, розміщених на Єдиному порталі вакансій, нині становить 30 тис. грн.
Для порівняння, у червні 2025 року роботодавці в середньому пропонували 24 тис. грн. Таким чином, за останній рік середній рівень оплати праці зріс на 6 тисяч гривень.
Найвищі середні зарплати традиційно пропонують роботодавці у столиці — 38 тисяч гривень.
До регіонів з найбільшими середніми зарплатами також увійшли:
  • Вінничина — 36 тис. грн;
  • Херсонщина — 34 тис. грн;
  • Дніпропетровщина — 31 тис. грн;
  • Харківщина — 31 тис. грн;

Кому платять найбільше

Спеціалісти зі значним досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах отримують найвищі зарплатні пропозиції. Також більше за інших платять фахівцям, яких сьогодні бракує на ринку праці.
Серед найбільш оплачуваних вакансій:
  • операційний директор — 92 тис. грн;
  • водій міжнародних перевезень — 66 тис. грн;
  • рієлтор — 58 тис. грн;
  • автомаляр — 57 тис. грн;
  • програміст — 52 тис. грн;
  • автослюсар — 47 тис. грн;
  • шеф-кухар — 46 тис. грн;
  • кранівник — 37 тис. грн.

Кому пропонують найнижчі зарплати

Найменший рівень оплати праці зберігається у вакансіях, що не потребують спеціальної освіти чи професійної підготовки.
Для таких працівників роботодавці здебільшого пропонують мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 грн.
Йдеться, зокрема, про вакансії двірників, прибиральників, кухонних робітників, мийників посуду, листонош та укладальників-пакувальників.
У Службі зайнятості пояснюють, що різниця в оплаті праці насамперед залежить від рівня кваліфікації працівника, складності виконуваної роботи, професійного досвіду та попиту на конкретну спеціальність.
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаСередня зарплата
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