Як не втратити гроші під час відпустки: шість порад для туристів Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

6 правил, які збережуть ваші гроші у відпустці, Фото: magnific

Під час подорожей туристи часто більше ризикують через власну неуважність, ніж через дії шахраїв. Фінансовий експерт Ендрю Хаггер поділився рекомендаціями, які допоможуть зберегти гроші під час відпочинку за кордоном.

Про це пише The Independent.

Правило 1: Користуйтеся сейфом

Фахівець радить орендувати сейф у готелі за кілька євро на день та залишати частину коштів, банківські картки та коштовності у ньому. Це набагато безпечніше, аніж увесь день тримати гроші при собі.

Правило 2: Плануйте щоденні витрати

Щоб мінімізувати ризики, не варто носити великі суми готівки. Краще заздалегідь визначити приблизний бюджет на день і брати із собою лише необхідну суму на харчування, транспорт, екскурсії та інші витрати. Якщо шахраї викрадуть готівку, у вас залишиться решта бюджету.

Правило 3: Оплачуйте покупки у місцевій валюті

Під час розрахунку карткою рекомендують обирати списання коштів у валюті країни перебування. Це допоможе уникнути невигідної конвертації та прихованих додаткових витрат. Також перед поїздкою варто уточнити, які комісії за міжнародні платежі стягує ваш банк.

Правило 4: Для великих покупок використовуйте кредитну картку

Експерт зазначає, що великі покупки краще оплачувати кредитною карткою. Це забезпечує додатковий захист покупця та спрощує повернення коштів у разі скасування послуги чи шахрайства з боку продавця.

Правило 5: Подбайте про безпечне зберігання цінностей

Замість великого гаманця з усіма картками та грошима оберіть компактніший, у якому будуть лише найнеобхідніші картки та мінімальна сума готівки.

Носіть гаманець у прихованій внутрішній кишені одягу чи сумки, звідки зловмисникам буде важче до нього дістатися.

Для відпочинку біля моря або басейну стане у пригоді водонепроникний чохол для документів і грошей.

Правило 6: Будьте уважними під час користування банкоматами

Перед зняттям готівки варто перевіряти розмір комісії. Також експерт рекомендує користуватися банкоматами, які привʼязані до банків. Незалежні термінали у туристичних місцях нерідко встановлюють вищі комісії.

До цього Finance.ua зазначав, що у сезон літніх відпусток люди залишають свої помешкання без нагляду на кілька днів чи навіть тижнів. У цей період зростає ризик квартирних крадіжок, тому фахівці рекомендують завчасно подбати про захист житла та вжити заходів, які допоможуть убезпечити майно від зловмисників.

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