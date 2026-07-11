0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як не втратити гроші під час відпустки: шість порад для туристів

Особисті фінанси
20
6 правил, які збережуть ваші гроші у відпустці
6 правил, які збережуть ваші гроші у відпустці, Фото: magnific
Під час подорожей туристи часто більше ризикують через власну неуважність, ніж через дії шахраїв. Фінансовий експерт Ендрю Хаггер поділився рекомендаціями, які допоможуть зберегти гроші під час відпочинку за кордоном.
Про це пише The Independent.

Правило 1: Користуйтеся сейфом

Фахівець радить орендувати сейф у готелі за кілька євро на день та залишати частину коштів, банківські картки та коштовності у ньому. Це набагато безпечніше, аніж увесь день тримати гроші при собі.

Правило 2: Плануйте щоденні витрати

Щоб мінімізувати ризики, не варто носити великі суми готівки. Краще заздалегідь визначити приблизний бюджет на день і брати із собою лише необхідну суму на харчування, транспорт, екскурсії та інші витрати. Якщо шахраї викрадуть готівку, у вас залишиться решта бюджету.

Правило 3: Оплачуйте покупки у місцевій валюті

Під час розрахунку карткою рекомендують обирати списання коштів у валюті країни перебування. Це допоможе уникнути невигідної конвертації та прихованих додаткових витрат. Також перед поїздкою варто уточнити, які комісії за міжнародні платежі стягує ваш банк.

Правило 4: Для великих покупок використовуйте кредитну картку

Експерт зазначає, що великі покупки краще оплачувати кредитною карткою. Це забезпечує додатковий захист покупця та спрощує повернення коштів у разі скасування послуги чи шахрайства з боку продавця.

Правило 5: Подбайте про безпечне зберігання цінностей

Замість великого гаманця з усіма картками та грошима оберіть компактніший, у якому будуть лише найнеобхідніші картки та мінімальна сума готівки.
Носіть гаманець у прихованій внутрішній кишені одягу чи сумки, звідки зловмисникам буде важче до нього дістатися.
Для відпочинку біля моря або басейну стане у пригоді водонепроникний чохол для документів і грошей.

Правило 6: Будьте уважними під час користування банкоматами

Перед зняттям готівки варто перевіряти розмір комісії. Також експерт рекомендує користуватися банкоматами, які привʼязані до банків. Незалежні термінали у туристичних місцях нерідко встановлюють вищі комісії.
До цього Finance.ua зазначав, що у сезон літніх відпусток люди залишають свої помешкання без нагляду на кілька днів чи навіть тижнів. У цей період зростає ризик квартирних крадіжок, тому фахівці рекомендують завчасно подбати про захист житла та вжити заходів, які допоможуть убезпечити майно від зловмисників.
Більше подробиць тут: Як захистити квартиру від крадіїв під час відпустки
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems