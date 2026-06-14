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Як захистити квартиру від крадіїв під час відпустки

Особисті фінанси
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Як уберегти квартиру від крадіїв під час відпустки
Як уберегти квартиру від крадіїв під час відпустки, Фото: magnific
У сезон літніх відпусток люди залишають свої помешкання без нагляду на кілька днів чи навіть тижнів. У цей період зростає ризик квартирних крадіжок, тому фахівці рекомендують завчасно подбати про захист житла та вжити заходів, які допоможуть убезпечити майно від зловмисників.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Найпростіші поради про те, як уберегти своє житло від зловмисників

Одним із найефективніших способів захисту є встановлення сигналізації. Це може бути як професійна охоронна система, так і недорогів автономні GSM модулі. Навіть імітація сигналізації здатна відлякати потенційних зловмисників.
Також фахівці радять встановити надійні вхідні двері та замки, а мешканцям перших і останніх поверхів додатковим захистом можуть стати решітки на вікнах.
Перед від’їздом також важливо перевірити, чи зачинені всі вікна, кватирки та балконні двері, адже саме через них нерідко проникають до помешкань злочинці.
Щоб квартира не виглядала покинутою, можна залишити ввімкненим світло або встановити таймер, який автоматично вмикатиме освітлення у визначений час.
Крім того, варто попередити сусідів, яким ви довіряєте. Вони можуть забирати рекламні листівки з дверей чи поштової скриньки та звертати увагу на підозрілих осіб біля квартири.
Для важливих документів, коштовностей та інших цінностей у поліції рекомендують використовувати сейф.
Раніше Finance.ua писав, що половина опитуваних українців не планують брати відпустку цього року. Натомість чверть опитаних (23%) будуть відпочивати з близькими в Україні, і ще 15% — хочуть поїхати за кордон.
За матеріалами:
Finance.ua
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