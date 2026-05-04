Нестача грошей і «відпочинок не на часі»: що заважає половині українців планувати відпустку

Особисті фінанси
55% опитаних не мають достатньо грошей на відпустку
Половина опитуваних українців не планують брати відпустку цього року.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.
Результати опитування показали, що 51% українців не планують брати відпустку. Натомість чверть опитаних (23%) будуть відпочивати з близькими в Україні, і ще 15% — хочуть поїхати за кордон.

Плани на відпустку цього року

На питання «Чи плануєте відпустку цього року?» відповіді розподілилися наступним чином:
  • Ні, не планую — 51% (так само, як і у 2025 році);
  • Планую: будемо відпочивати з близькими / друзями в Україні — 23% (24% у 2025 році);
  • Планую, хочу поїхати за кордон — 15% (так само, як і у 2025 році);
  • Планую взяти кілька вихідних протягом року — 11% (10% у 2025 році).

Що заважає українцям відпочивати

Українці, які не планують відпустку, також розповіли, що заважає їхньому відпочинку. 55% опитаних не мають достатньо грошей на відпустку. 14% людей вважають, що відпустка «не на часі», а 10% — просто не хочуть.
Створено за допомогою AI
Відповіді на питання «Якщо не плануєте відпустку, то що заважає?» розподілилися таким чином:
  • Не маю достатньо грошей — 55%;
  • Відчуття, що відпочинок зараз «не на часі» — 14%;
  • Нічого не заважає, просто не хочу — 10%;
  • Сімейні обставини — 6%;
  • Велика завантаженість на роботі — 6%;
  • Безпекова ситуація — 6%;
  • Не маю компанії на відпустку, а сам/-а не хочу — 3%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що початок літа — один із найкращих періодів для подорожей: ще немає пікового туристичного навантаження, погода комфортна, а ціни часто нижчі, ніж у розпал сезону. Співзасновник Original Travel Том Барбер поділився добіркою напрямків, які особливо варто відвідати у червні. У списку — як європейські міста та острови, так і більш екзотичні маршрути для активного відпочинку.
За матеріалами:
Finance.ua
Персональні фінансиПодорожі
