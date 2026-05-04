Нестача грошей і «відпочинок не на часі»: що заважає половині українців планувати відпустку Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

55% опитаних не мають достатньо грошей на відпустку

Половина опитуваних українців не планують брати відпустку цього року.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Результати опитування показали, що 51% українців не планують брати відпустку. Натомість чверть опитаних (23%) будуть відпочивати з близькими в Україні, і ще 15% — хочуть поїхати за кордон.

Плани на відпустку цього року

На питання «Чи плануєте відпустку цього року?» відповіді розподілилися наступним чином:

Ні, не планую — 51% (так само, як і у 2025 році);

Планую: будемо відпочивати з близькими / друзями в Україні — 23% (24% у 2025 році);

Планую, хочу поїхати за кордон — 15% (так само, як і у 2025 році);

Планую взяти кілька вихідних протягом року — 11% (10% у 2025 році).

Що заважає українцям відпочивати

Українці, які не планують відпустку, також розповіли, що заважає їхньому відпочинку. 55% опитаних не мають достатньо грошей на відпустку. 14% людей вважають, що відпустка «не на часі», а 10% — просто не хочуть.

Відповіді на питання «Якщо не плануєте відпустку, то що заважає?» розподілилися таким чином:

Не маю достатньо грошей — 55%;

Відчуття, що відпочинок зараз «не на часі» — 14%;

Нічого не заважає, просто не хочу — 10%;

Сімейні обставини — 6%;

Велика завантаженість на роботі — 6%;

Безпекова ситуація — 6%;

Не маю компанії на відпустку, а сам/-а не хочу — 3%.

