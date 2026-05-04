Нестача грошей і «відпочинок не на часі»: що заважає половині українців планувати відпустку
Плани на відпустку цього року
- Ні, не планую — 51% (так само, як і у 2025 році);
- Планую: будемо відпочивати з близькими / друзями в Україні — 23% (24% у 2025 році);
- Планую, хочу поїхати за кордон — 15% (так само, як і у 2025 році);
- Планую взяти кілька вихідних протягом року — 11% (10% у 2025 році).
Що заважає українцям відпочивати
- Не маю достатньо грошей — 55%;
- Відчуття, що відпочинок зараз «не на часі» — 14%;
- Нічого не заважає, просто не хочу — 10%;
- Сімейні обставини — 6%;
- Велика завантаженість на роботі — 6%;
- Безпекова ситуація — 6%;
- Не маю компанії на відпустку, а сам/-а не хочу — 3%.
В яких країнах ЄС найбільша частка бідних людей
ПартнерськаSense Bank розширює можливості для бізнесу: банківські гарантії без бюрократії
У серпні в Ірландії українці залишататься без житла: чому так
Стажування у травні 2026: вакансії для студентів і початківців
Українці з тимчасовим захистом у Польщі вже можуть подавати заявки на трирічну посвідку на проживання
Чому поляки в 5 разів багатші, ніж українці