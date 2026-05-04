Стажування у травні 2026: вакансії для студентів і початківців

В травні 2026 року провідні українські та міжнародні компанії пропонують чимало стажувань.

Про актуальні стажування для студентів і початківців, які хочуть спробувати себе в різних сферах і почати будувати кар’єру, розповідаємо з посиланням на robota.ua

Інженер-технолог олії/стажер

(без досвіду роботи) у KERNEL

м. Чорноморськ

Компанія відкриває набір на оплачуване стажування для молодих спеціалістів, які хочуть розпочати кар’єру у виробництві та технологіях переробки.

Стажери навчаться та будуть:

працювати з реальними технологічними процесами;

оцінювати показники якості;

переробляти та зберігати олію;

долучатися до виробничих процесів на підприємстві.

Шукають кандидатів з базовими знаннями за спеціальністю «Харчові технології», «Технології жирів», «Хімічна інженерія» або суміжних напрямів, які готові навчатися та розвиватися у сфері харчових технологій та переробної промисловості.

3D-дизайнер (стажування) в 1+1 media

м. Київ

Компанія пропонує початківцям скористатися можливістю зануритися у світ телевізійної графіки та попрацювати з реальними проєктами.

Розглядають кандидатів:

із базовими навичками в Blender, Cinema 4D, Autodesk Maya, 3ds Max, After Effects або аналогах;

тих, хто розуміє основи 3D-моделювання, текстурування, освітлення та рендерингу;

кандидатів із портфоліо навчальних, власних або тестових робіт (бажано);

тих, хто цікавиться сферою motion design, телебачення та відеопродакшну.

Важливо: для участі у відборі потрібно записати відеорезюме.

ІТ-стажер Центру управління банківськими терміналами в UKRSIBBANK BNP Paribas Group

м. Полтава

Що доручать стажеру:

готувати та вводити в експлуатацію банкомати (ATM);

здійснювати технічний моніторинг їхньої роботи;

відновлювати працездатність обладнання;

адмініструвати програмно-апаратні системи процесингового центру.

Шанс потрапити в компанію на стажування є у студентів та випускників технічних або економічних спеціальностей (бажано).

Стажер у відділ HR-консалтингу в EY

м. Київ

Шанс пройти стажування є в студентів від 3 курсу/випускників за спеціальністю «Економіка», «Менеджмент», HR, «Соціологія» або суміжних напрямів; з рівнем англійської від B2 та хорошими навичками роботи в Excel, PowerPoint, Word (Power BI — буде плюсом).

Supply Chain & Logistics Managerial Traineeship/Стажування

у відділі управління ланцюгами постачання та логістики у Procter&Gamble

м. Київ (гібридний формат)

Що пропонує роботодавець:

зарплату: 58 750 грн/міс (до оподаткування) протягом періоду стажування;

гібридний формат роботи (2−3 дні в офісі);

медичне, туристичне страхування та страхування життя, компенсацію харчування, додаткові дні відпустки, відшкодування мобільних витрат і сезонні подарунки;

менторство та індивідуальний план розвитку;

можливість отримати постійну посаду менеджера з логістики після стажування.

