Що не треба робити, щоб не стати жертвою шахраїв Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Ніколи не поспішайте перераховувати гроші чи надавати якісь дані, якою б причиною не було це викликано.

Про це ми пишемо у статті.

Перевіряйте інформацію — навіть елементарна перевірка в інтернеті у більшості випадків дає можливість зрозуміти, фейковий збір чи ні. Існує така виплата від держави або фонду чи це черговий обман. Надійний продавець товару чи варто бути гранично обережним тощо.

Що стосується «дзвінків з банку», то вкотре повторимо: спочатку хоча б поцікавтесь, з якого саме банку вам телефонують. Часто «банкір» навіть не знає, кому він дзвонить і чи є у «клієнта» банківська карта взагалі і яким банком вона випущена. І, звісно, не повідомляйте цим «співробітникам служби безпеки банку» ніяких кодів — справжні співробітники банку навіть не мають права їх запитувати.

Не робіть передоплати за житло без фізичної присутності власника або особи, що діє за його дорученням (воно має бути посвідчене виключно нотаріально) та перевірки документів на право власності.

Не оплачуйте товар або його частину, якщо маркетплейс або служба доставлення не гарантує збереження коштів або ви не готові їх втратити.

Пам’ятайте про найголовніше — базовими правилами мають стати критичність мислення та обережність. Не робіть нічого на емоціях, думайте і не поспішайте. Класичним прикладом такого мислення є фраза: якщо ви «виграли» в лотерею — то подумайте, чи ви взагалі в ній брали участь.

