Стрес-тест особистого бюджету: як перевірити, чи вистачить вам заощаджень у разі втрати доходу Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Стрес-тест особистого бюджету: що буде з грошима, якщо дохід зникне на 2-3 місяці, Фото: magnific

У житті трапляються ситуації, які можуть значно вплинути на фінансовий стан людини: втрата роботи, хвороба або інші непередбачені обставини. Саме тому варто періодично оцінювати власну готовність до таких випадків та перевіряти, чи вистачить накопичень для покриття базових витрат.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Як провести «стрес-тест» особистого бюджету

Спершу необхідно визначити, на скільки місяців вистачить ваших заощаджень, якщо основне джерело доходу зникне.

Для оцінки достатньо підрахувати суму щомісячних обов’язкових витрат. Наприклад:

оренда з комунальними послугами — 8 тис. грн;

продукти харчування — 10 тис. грн;

транспорт — 2 тис. грн;

ліки та інші необхідні витрати — 5 тис. грн.

Отже, якщо сімʼя витрачає близько 25 тис. грн на місяць, то резерв у 75 тис. грн дозволить покривати базові потреби приблизно протягом трьох місяців без додаткових доходів.

Оцініть, які витрати можна тимчасово скоротити без істотного погіршення рівня життя.

Також переконайтеся, що маєте резерв коштів, яким у разі потреби можна швидко скористатися.

Як почати накопичувати кошти

Експерти рекомендують поступово формувати фінансову подушку, яка покриватиме від трьох до шести місяців обов’язкових витрат.

Якщо фінансового резерву поки немає, варто почати з невеликих кроків:

проаналізуйте свої обов’язкові витрати;

визначте суму, яку реально можете відкладати щомісяця. За можливості, формуйте внески з кожного доходу: від 10% до 20% в резервний фонд. Робіть поповнення щоразу, як тільки отримуєте дохід;

автоматизуйте накопичення через банківський застосунок;

регулярно переглядайте бюджет та коригуйте витрати.

Варто також подбати про безпеку своїх заощаджень. При виборі банку переконайтеся, що він є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Під час дії воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його завершення Фонд відшкодовує 100% суми вкладу разом із нарахованими відсотками у разі виведення банку з ринку.

Після спливу трьох місяців з дня припинення воєнного стану Фонд гарантуватиме відшкодовування коштів у розмірі вкладу, але не більше 600 тисяч гривень.

Скільки заощаджень потрібно мати у різному віці

До цього Finance.ua зазначав , що фінансову подушку варто формувати ще від 20 років, адже саме тоді закладаються базові фінансові звички.

Фінансові експерти рекомендують орієнтуватися на такий рівень заощаджень:

до 30 років — сума, еквівалентна річному доходу;

до 40 років — три річні зарплати;

до 50 років — п’ять річних доходів;

до 60 років — сім річних доходів.

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