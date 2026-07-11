Кадрова криза: яких фахівців найактивніше шукають роботодавці Сьогодні 10:19 — Особисті фінанси

В Україні вакансій майже вдвічі більше, ніж безробітних, Фото: magnific

Попит на працівників в Україні суттєво перевищує пропозицію. У середньому на одного зареєстрованого шукача роботи припадає майже дві відкриті вакансії. Найгостріший дефіцит кадрів зберігається серед представників робітничих професій.

Про це розповіли у Державній службі зайнятості у коментарі для «РБК-Україна».

У яких регіонах найбільше пропозицій роботи

Як свідчать дані станом на кінець червня, 93 тисячі громадян були офіційно зареєстровані як безробітні.

Найбільше роботу шукають мешканці Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської, Миколаївської та Львівської областей.

На «Єдиному порталі вакансій», який об’єднує бази Державної служби зайнятості та провідних сайтів із працевлаштування, наприкінці червня було доступно близько 235 тисяч вакансій.

Найбільше пропозицій роботи традиційно зафіксовано у Києві, де зосереджена майже третина всіх оголошень.

Також високий попит на працівників спостерігається у:

Львівській обл. — 20,9 тисячі вакансій;

Дніпропетровській обл. — 17,8 тисячі;

Київській обл. — 15,5 тисячі;

Одеській обл. — 13,7 тисячі;

Харківській обл. — 10,5 тисячі.

У середньому на одного зареєстрованого безробітного нині припадає майже дві вакансії, а нестача кадрів оцінюється приблизно у 88 тисяч працівників.

Яких фахівців найбільше бракує

Зазначається, що кваліфіковані робітники залишаються одними з найбільш затребуваних фахівців в Україні.

Насамперед роботодавці шукають електромонтерів, слюсарів, сантехніків, електриків, монтерів колії, слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, зварників, електрогазозварників, автослюсарів і водіїв.

Як пояснили у Службі зайнятості, дисбаланс на ринку праці значною мірою спричинений внутрішньою міграцією населення та переміщенням підприємств.

Через це попит на працівників зростає у більш безпечних регіонах, тоді як у прифронтових областях економічна активність залишається нижчою.

Раніше Finance.ua писав , що у травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн. Порівняно з квітнем показник зріс на 1,5%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві, де середня зарплата становила 47 115 грн. Друге місце посіла Київська область із показником 32 374 грн.

Серед видів економічної діяльності найвищий рівень оплати праці зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій — 76 997 грн.

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